Trumpin hallinto sai luvan jatkaa kehitysapuleikkauksia

Julkaistu 13.08.2025 23:19

MTV UUTISET – STT

Yhdysvaltain liittovaltion vetoomustuomioistuin on kumonnut alemman oikeusistuimen päätöksen ja antanut presidentti Donald Trumpin hallinnolle luvan jatkaa miljardien dollarien suuruisia kehitysavun leikkauksia.

Donald Trump jäädytti miljardien dollarien edestä avustusrahoja astuessaan virkaan tammikuussa. Samalla hän aloitti toimet Yhdysvaltain kehitysyhteistyöviraston (USAID) toiminnan lakkauttamiseksi.

Alemman oikeusasteen tuomari jäädytti Trumpin päätöksen aikaisemmin tänä vuonna. Nyt vetoomustuomioistuin päätti äänin 2–1, että leikkauksia voidaan jatkaa. Päätöksen keskeisenä syynä oli, että asian oikeuteen tuoneet eivät olleet siinä laillisessa asemassa, että heillä olisi ollut oikeutta viedä asia oikeuteen.

Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto on ollut Yhdysvaltain hallinnon keskeinen avustuskanava, jolla on ollut avustusohjelmia noin 120 maassa.

