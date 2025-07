Raiskatut naiset eivät saa kriittisiä lääkkeitä Kongossa – syynä Trumpin leikkaukset

Trumpin hallinto leikkasi ulkomaan avusta, jonka takia esimerkiksi apupaketti Kongoon peruttiin. Raiskatut naiset eivät saa kriittisesti tarvitsemiaan lääkkeitä.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on peruuttanut merkittävän apupaketin raiskauksien uhreille Kongossa osana ulkomaan avustuksen leikkauksia.

Yhdysvaltojen kehitysyhteistyövirastosta leikattiin yli 80 prosenttia ja se siirrettiin osaksi Yhdysvaltain ulkoministeriötä.

Leikkuri osui vaikeaan kohtaan Kongossa, sillä kapinallisten konflikti on kärjistynyt, ja sodankäynnin aseena käytetään seksuaalista väkivaltaa. Kohteina ovat usein nuoret naiset ja lapset.

Raiskatut naiset eivät saa kriittisesti tarvitsemiaan lääkkeitä infektioiden tai raskauden ehkäisyyn. Raiskaustapauksia on Kongon konfliktin myötä raportoitu noin 67 000.



– Nukuin, kun he tulivat talooni ja alkoivat ottaa tavaroitani sekä riisiä, jota kasvatamme. He peittivät silmäni huivilla. En nähnyt heitä, kertoo raiskauksesta selvinnyt nainen.

Hän pysyy uutistoimisto Reutersin haastattelussa anonyyminä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Nainen sai avun lääkkeistä, joita Yhdysvallat rahoitti vielä kesäkuussa.

– Sen jälkeen kun minut raiskattiin, minulla alkoi vuotaa mädän kaltaista vuotoa sukupuolielimistäni, ja se haisi pahalle. Siksi lapseni toi minut tänne hoitoon. Häpesin puhua lääkärille, koska minulla on lapsia. Sitten lääkäri antoi minulle raiskatuille naisille tarkoitettua lääkettä.

Tutkimus: Leikkausten vuoksi yli 14 miljoonan ihmisen henki uhattuna

Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto Usaid on vastannut noin 40 prosentista maailmanlaajuisesta humanitaarisesta rahoituksesta.

Leikkaukset uhkavaat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia väestöryhmiä muun muassa Afrikan maissa.

Leikkausten seurauksena voi kuolla yli 14 miljoonaa ihmistä vuoteen 2030 mennessä, arvioi Lancet-tiedelehdessä julkaistu tutkimus.

Uhreista yli neljä ja puoli miljoonaa on alle 5-vuotiaita lapsia.

"Ulkomaan avustukset hakkuriin"

Päätös Kongon apupaketin peruuttamisesta tuli äkillisesti.

Alkuvuonna, ennen Trumpin ja Muskin välirikkoa, Elon Musk ilmoitti "syöttävänsä ulkomaan avustuksen varoja hakkuriin" ja kutsui virastoa rikollisjärjestöksi. Nyt Trumpin hallinto on peruuttanut avun.

Kongossa tämä näkyi noin sadantuhannen raiskauspakkauksen tilauksen perumisena. Esimerkiksi HIV-infektioon tarkoitettujen PEP-pakkausten määrä alkaa jo huveta.



– Seurauksia on monia, sillä jos uhri ei saa ennaltaehkäisevää lääkitystä 48 tunnin kuluessa, sillä on vaikutuksia hänen elämäänsä ja terveyteensä. Hän voi saada sukupuoliteitse tarttuvia infektioita, kuten HIV:n, hepatiitti B:n ja C:n ja jopa raskautua, sanoo osastonhoitaja Mutumbwa Mushingilwa Sengor.