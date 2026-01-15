Trump on sanonut, että Yhdysvallat reagoisi vahvasti, jos Iran alkaa teloittaa mielenosoittajia.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo, että teloituksia ei tehdä "tänään tai huomenna". Araghchi kommentoi asiaa yhdysvaltalaisen Fox News -kanavan haastattelussa, joka julkaistiin Suomen aikaa torstain vastaisena yönä.

– Voin kertoa teille, että olen varma, ettei teloituksia ole suunnitteilla, Araghchi sanoi.

Araghchi yritti korostaa haastattelussa, että Iranin taloudellisista vaikeuksista kumpuavat, rauhanomaiset mielenosoitukset kestivät ensin kymmenen päivää. Hänen mukaansa niitä seurasi kolme päivää Israelin järjestämiä väkivaltaisuuksia, minkä jälkeen rauha on taas palannut maahan.

Iranin mielenosoitukset saivat alkunsa joulukuun lopulla, kun kauppiaat ryhtyivät lakkoon talousongelmien ja nousevien elinkustannusten vuoksi. Sittemmin mielenosoitukset ovat muuttuneet liikkeeksi, joka vastustaa vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen valtaan noussutta teokraattista hallintoa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että mielenosoittajien teloituksia ei olisi enää suunnitteilla Iranissa. Trump kertoi tietojensa olevan luotettavasta lähteestä, mutta ei tarkentanut enempää, mistä tiedot olivat peräisin.

Trump on aiemmin sanonut, että Yhdysvallat reagoisi vahvasti, jos Iran alkaa teloittaa mielenosoittajia.

Kuvassa ruutukaappaus 9.1. somessa julkaistulta videolta, jossa näytetään väkijoukko palavan rakennuksen edessä Teheranissa.AFP / Lehtikuva

Järjestö: Iranilaismiehen teloitusta lykätty

Ennen Iranin ulkoministerin kommentteja Iranin ihmisoikeusjärjestö Hengaw kertoi, että mielenosoitusten yhteydessä kiinni otetun miehen teloitusta on lykätty. Järjestöt ja Yhdysvallat olivat aiemmin varoittaneet, että 26-vuotias iranilainen Erfan Soltani oli määrä teloittaa keskiviikkona.

Soltanin sukulainen kertoi uutiskanava CNN:lle, että teloitusta ei kuitenkaan ole peruttu ja että hän odotti lisää tietoja asiasta.

Norjassa toimiva Hengaw-järjestö sanoo, että miehen henki on edelleen vaarassa. Järjestön mukaan Soltani otettiin kiinni kotonaan viime torstaina.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan mielenosoitusten yhteydessä on kuollut tuhansia ihmisiä.

Norjassa toimiva IHR-järjestö sanoo yli 3 400 mielenosoittajan kuolleen Iranissa sen jälkeen, kun hallinnon vastaiset mielenosoitukset alkoivat joulukuun lopussa. Yhdysvalloissa toimiva HRANA-järjestö vuorostaan ilmoittaa vahvistaneensa ainakin 2 600 mielenosoittajan kuolleen.

Iranin ilmatila suljettiin osittain

Yhdysvaltain ilmailuhallinto kertoi, että Iranin ilmatila suljettiin lyhytaikaisesti melkein kaikilta lennoilta. Ilmatilan sulkemisesta uutisoi muun muassa CNN.

Sulku alkoi Suomen aikaa keskiyöllä, ja sen oli määrä kestää runsaat kaksi tuntia. Sulun päättymisestä ei ollut tuoreeltaan tietoa.

Ilmailuhallinnon mukaan Iranin ilmatila suljettiin kaikilta lennoilta paitsi kansainvälisiltä saapuvilta tai lähteviltä siviililennoilta.

Lisäksi lentoyhtiöistä ainakin Lufthansa on ilmoittanut, että sen lennot tulevat välttämään Iranin ja Irakin ilmatiloja toistaiseksi. Myös Air India kertoo, että se reitittää lentonsa uudelleen Iranin tilanteen takia.

Britannia sulki lähetystönsä väliaikaisesti

Useat maat ovat varoittaneet kansalaisiaan olemaan matkustamatta Iraniin tai lähtemään maasta välittömästi sen jälkeen, kun Iranin hallinto on pyrkinyt tukahduttamaan mielenosoituksia väkivalloin.

Britannian hallitus ilmoitti sulkevansa maan Teheranin-lähetystön väliaikaisesti ja vetävänsä lähetystön henkilökunnan maasta.

Keskiviikkona uutisointiin, että Yhdysvallat vetää henkilöstöään sotilastukikohdista Lähi-idässä mahdollisen Iran-iskun vuoksi.