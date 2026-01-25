Iitin julman henkirikoksen tehnyt 16-vuotias poika määrättiin mielentilatutkimukseen. Teon taustalla oli viha seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

Elokuun lopulla eräänä sunnuntaisena iltapäivänä Iitissä asuva mies sai äkkilähdön kotoaan, kun hänen puolisonsa tuli sinne nuoren pojan kanssa. Mies oli äkäinen eikä halunnut, että puoliso on kotona.

Parin tunnin kuluttua puoliso palasi kotiin ja löysi 52-vuotiaan miehensä raa’asti surmattuna. Tekijä oli alaikäinen poika, jonka uhri oli tavannut vain tuntia ennen henkirikosta läheisessä baarissa.

Poika oli mennyt ravintolaan väärillä henkilöllisyyspapereilla. Siellä hän kohtasi itseään selvästi vanhemman miehen, jonka kanssa alkoi jutella. Kaksikko ei tuntenut entuudestaan toisiaan.

Mies tarjosi pojalle juomia. Ravintoloitsijan mukaan kaksikko joi vajaan tunnin aikana yhteensä kuusi olutta ja kuusi shottia.

Juttelivat politiikasta

Mies ja poika olivat molemmat humalassa. Poika kertoi myöhemmin, että he juttelivat muun muassa politiikasta. Välillä kaksikko kävi tupakalla.

Pojan mukaan mies kosketteli häntä käsistä ravintolassa pari kertaa. Hän sanoi kertoneensa ravintoloitsijalle ahdistelusta ja pyytäneensä tätä poistamaan miehen ravintolasta.

Ravintoloitsija puolestaan kertoi, että poika tuli kertomaan hänelle, että hänen seurassaan oleva mies on homo ja pyysi saada luvan hakata miehen.

Ravintoloitsija kielsi poikaa tekemästä niin ja kehotti tätä siirtymään toiseen pöytään. Poika kuitenkin palasi miehen luokse.

Jonkin ajan kuluttua poika tuli selvästi aggressiivisen oloisena uudestaan ravintoloitsijan puheille ja syytti seurassaan ollutta miestä rahanpesusta. Poika myös uhosi ryöstävänsä miehen pankkikortin.

Ravintoloitsija kehotti päihtynyttä poikaa poistumaan baarista. Mies lähti hänen mukaansa.

Lähentelyä asunnolla

Pojan mukaan mies puhui hänet mukaansa saattamaan itsensä kotiin. Kaksikko kohtasi miehen avopuolison, jota mies ei halunnut kotiin.

Avopuoliso lähti muualle, ja kaksikko meni miehen asuntoon.

Pojan mukaan mies alkoi asunnolla lähennellä häntä. Poika ei kertomansa mukaan pystynyt kieltämään miestä vaan pakeni keittiöön juomaan vettä.

Mies seurasi kuitenkin perässä ja alkoi halata. Poika kertoi menneensä paniikkiin ja lyöneensä miestä juomalasilla päähän.

Kaksikko päätyi maahan, vanhempi mies vatsalleen ja poika hänen päälleen. Alkoi silmitön väkivalta, jonka aikana poika kuristi miestä käsin ja eteisestä hakemallaan uhrin kengännauhalla. Lisäksi hän hakkasi uhria haarukalla ja saksilla pään ja kaulan alueelle. Lopuksi hän repi uhrin kaulaa saksilla.

Tekovälineet poika laittoi tiskialtaaseen, sitten hän pesi kätensä ja jalkansa ennen kuin poistui asunnolta.

Puoliso löysi uhrin

Henkirikoksen jälkeen poika käveli tuttavansa luokse ja jäi sinne oleskelemaan. Tällä välin puoliso löysi uhrin kuolleena pariskunnan keittiön lattialta ja soitti hätäkeskukseen.

Syyttäjä vaati 16-vuotiaalle pojalle rangaistusta murhasta. Poika myönsi hätävarjelun liioitteluna tehdyn tapon. Pojan mukaan tilanne keittiössä oli mennyt molemminpuoliseksi tappeluksi.

Pojan mukaan hän oli pyrkinyt estämään itseään vanhemman miehen seksuaalisen ahdistelun ensin lievemmillä keinoilla, mutta koventanut otteitaan, kun ne eivät olleet riittäneet. Hän kertoi menneensä paniikkiin ja suuttumuksen sekä pelon vallassa yrittäneensä saada miehen tajuttomaksi, jotta voisi paeta asunnosta.

Ravintolan valvontakameratallenteissa ei näkynyt pojan kertomaa koskettelua. Ravintoloitsijan mukaan mies oli kuitenkin lähennellyt poikaa.

Teon jälkeen poika ehti kertoa henkirikoksesta kolmelle tuttavalleen, mutta yhdellekään heistä hän ei puhunut molemminpuolisesta tappelusta. Yhdelle heistä poika sanoi, että kun mies oli halannut häntä keittiössä, hänellä oli "pimahtanut päässä".

Poliisille poika kertoi, ettei pidä seksuaalivähemmistöistä. Oikeudessa hän lievensi sanomaansa niin, etteivät seksuaalivähemmistöt haittaa häntä, kunhan eivät tule tyrkyttämään hänelle ajatuksiaan.

Erityisen raaka ja julma

Oikeus piti henkirikosta erityisen raakana ja julmana. Väkivalta oli monimuotoista, voimakasta ja tapahtui monella eri tekovälineellä.

Oikeuden mukaan väkivalta alkoi yllätyksenä uhrille ja oli pitkäkestoista.

Oikeus piti uhria lisäksi puolustuskyvyttömänä, koska poika oli lukinnut uhrinsa vatsa-asentoon lattialle asettumalla tämän päälle.

Oikeus totesi, että vaikka miehen lähestymisyritys olisikin ollut epäasialliseksi katsottavaa, pojan reagointi tilanteeseen oli räikeän ylimitoitettua. Hänellä olisi ollut useita mahdollisuuksia poistua uhrin seurasta ravintolassa ja vielä asunnollakin.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus katsoi, että poika syyllistyi syyttäjän kuvailemaan tekoon.

Poikkeuksellinen teko

Syyttäjä vaati, että poika määrätään mielentilatutkimukseen. Poika ei itse pitänyt tällaista tarpeellisena.

Oikeus totesi, ettei pojalla ollut aiempaa rikoshistoriaa väkivaltarikoksista.

– Teko on tähän nähden täysin poikkeuksellinen, ja tekotapaan liittyy epätyypillisiä piirteitä, oikeus totesi.

Oikeus kiinnitti huomiota myös siihen, että poika käyttäytyi korostetun rauhallisesti oikeudessa, mikä antoi vaikutelman välinpitämättömästä suhtautumisesta raakaan henkirikokseen.

– On syytä epäillä, onko vastaaja ainakaan täysin ymmärtänyt asian vakavuuden ja merkityksen, oikeus totesi.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus määräsi pojan mielentilatutkimukseen. Oikeus antaa lopullisen tuomionsa teosta mielentilatutkimuksen valmistumisen jälkeen.