18-vuotias kuvasi tekoaan videolle. Oikeuden mukaan isoisän vammat olivat hengenvaarallisia.

Pohjanmaan käräjäoikeus jätti syyntakeettomana tuomitsematta rangaistukseen tekoaikaan 18-vuotiaan miehen, jota syytettiin 77-vuotiaan isoisänsä murhan yrityksestä.

Rikos tapahtui viime vuoden tammikuussa Vaasassa isoisän asunnossa, missä nuori mies asui tilapäisesti.

Oikeuden mukaan 18-vuotias halusi palata kotimaahansa Etelä-Eurooppaan, mutta ei saanut ketään ostamaan itselleen lentolippua tai auttamaan muuten lipun ostamisessa. Oikeuden mukaan mies koki, että ainoa keino saada lentolippu oli tappaa isoisä ja viedä tämän pankkikortti ja tunnusluvut.

Isoisän mentyä päiväunille mies otti oikeuden mukaan pitkän keittiöveitsen ja löi sillä isoisää muun muassa päähän ja selkään. Isoisä nousi pystyyn ja pyrki puolustautumaan, mutta sai haavan käteensä suojatessaan kasvojaan.

Teon jälkeen nuori mies yritti soittaa hätäkeskukseen, mutta ei onnistunut siinä, minkä jälkeen naapuri soitti poliisin ja ensihoitoyksikön paikalle.

Mies on oikeuden mukaan määrätty tahdonvastaiseen hoitoon. Oikeus antoi tuomionsa asiasta keskiviikkona.

"Ei ollut oma itsensä"

Nuori mies kiisti syytteen murhan yrityksestä ja katsoi teon täyttävän korkeintaan tapon yrityksen tunnusmerkistön. Oikeus oli tässä asiassa samaa mieltä. Lisäksi mies myönsi törkeän ryöstön yrityksen.

Miehen mukaan hän teki päätöksen kohdistaa isoisäänsä väkivaltaa vasta tekopäivänä. Syyttäjä taas katsoi, että mies suunnitteli tekoa useita päiviä.

18-vuotias kuvasi tekoaan videolle, ja videota käytettiin oikeudessa todisteena. Varsinainen puukotus ei tallentunut videolle, mutta videon äänet tukivat oikeuden mukaan sekä 18-vuotiaan että isoisän kertomuksia.

Isoisä vaati nuorelle miehelle rangaistusta. Hän ei kuitenkaan halunnut uskoa, että mies olisi yrittänyt tappaa hänet tahallaan, vaan katsoi, ettei tämä ollut tekoaikaan oma itsensä.