Käsittelyyn on varattu kolme päivää.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely jutussa, jossa tekoaikaan 15-vuotiasta poikaa syytetään aikuisen miehen murhasta.

Henkirikos tapahtui tämän vuoden elokuisena sunnuntaina uhrin asunnossa Iitin Kausalassa. Uhrin, 52-vuotiaan miehen, löysi hänen puolisonsa.

Poliisi ei ole kommentoinut julkisuuteen teon mahdollista motiivia tai sitä, miten poika oli päätynyt uhrin asuntoon. Poliisin mukaan epäillyn ja uhrin välillä ei ollut sukulaisuussuhdetta.

Henkirikoksen tekotavasta poliisi on kertonut, että se oli raaka ja julma.

Käräjäoikeus on varannut asian käsittelyyn kolme päivää.

Pojan lisäksi löytyi huumekätkö

Syytetty poika on sittemmin täyttänyt 16 vuotta. Myös hän asui tapahtuma-aikaan Iitissä.

Ylen mukaan poliisi löysi pojan henkirikosta seuranneena päivänä Lahdesta tiloista, jotka hänen äitinsä oli vuokrannut. Pojan kiinnioton yhteydessä poliisi löysi yli kilon verran amfetamiinia, Yle kertoi.