Iitin epäilty 15-vuotias tappaja vangittiin, uhri ei sukua – poliisi kertoo lisää tapauksesta

Iitissä Päijät-Hämeessä sunnuntaina tehdystä henkirikoksesta epäilty on vasta 15-vuotias poika.

Iitin Kausalassa paljastui sunnuntaina 24. elokuuta epäilty henkirikos. Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi tänään tekoon epäiltynä 15-vuotiaan pojan.

Hämeen poliisi sai ilmoituksen elottomasta henkilöstä yksityisasunnossa Iitin Kausalassa Heikintiellä sunnuntaina 24.8.2025 kello 17 aikaan. Poliisipartion saapuessa tapahtumapaikalle ilmeni, että asiassa oli syytä epäillä rikosta. Jäljet asunnossa viittasivat asunnossa tapahtuneeseen väkivaltarikokseen. Tapahtumapaikalla ollut ensihoito totesi uhrin, 52-vuotiaan miehen, kuolleen väkivallanteossa saamiinsa vammoihin.

Maanantaina 25. elokuuta poliisi teki osana esitutkintaa useita etsintöjä Lahdessa sekä Iitissä. Tällöin poliisi otti Lahdessa kiinni iittiläisen 15-vuotiaan pojan, jonka epäillään syyllistyneen henkirikokseen.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi tänään perjantaina 15-vuotiaan pojan todennäköisin syin epäiltynä tappoon. Syytteen nostamisen määräpäivä on 8.12.2025.

Hämeen poliisi jatkaa henkirikoksen esitutkintaa. Poliisi selvittää edelleen tapahtumien kulkua sekä henkirikokseen johtaneita syitä muun muassa kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla. Tässä vaiheessa teon motiivi on vielä tarkentumatta.

Poliisi on toistaiseksi ollut vaitonainen rikoksen yksityiskohdista, mutta tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Kiiskinen vastasi median kysymyksiin noin kello 11 alkavassa etätiedotustilaisuudessa.

MTV Uutiset seurasi tilaisuutta hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

11.32

Tilaisuus päättyy. MTV Uutiset seuraa tapauksen tutkinnan etenemistä.

11.31

Poliisi sanoo, että tapauksesta liikkuu paljon huhuja ja spekulointia.

– Suosittelen, että ihmiset pitäytyisivät faktoissa ja jos se ei liity omaan elämään, niin en tiedä kannattaako sitä lähteä liikaa pohtimaan, Kiiskinen sanoo.

Kiiskinen korostaa, että kyseessä on yksittäinen rikosepäily, joka ei liity mihinkään muuhun rikokseen tai sellaisen epäilyyn.

11.30

MTV kysyy, onko poliisilla viitteitä siitä, että jotkin päihteet liittyisivät rikokseen.

– Toksikologiset tutkimukset tehdään ja pystytään tekemään. Nämä valmistuvat päivien tai kuukausien aikana, Kiiskinen sanoo.

Kiiskinen kertoo myös, että poliisilla ei ole muita epäiltyjä vangitun 15-vuotiaan lisäksi.

– Suomi on vapaa maa eikä epäillyllä ole velvollisuutta ilmoittautua poliisilaitokselle. En voi sanoa, että hän olisi ollut pakoilemassa, mutta ei häntä kotoa löydetty.

11.26

IS:n Sanni Mattila kysyy, kuinka poika on päätynyt sunnuntaina Kausalasta Lahteen, josta hänet otettiin kiinni. Kiiskinen sanoo, että tämä on yksi kysymyksistä joita poliisi selvittää.

– Nyt on ryhdytty selvittämään taaksepäin historiatietoja. Mitään tyhjentävää, kuten bussilla tulo, ei tässä vaiheessa pysty sanomaan.

11.23

Poliisilla on oma käsityksensä siitä, minkälaisella välineellä rikos tehtiin, mutta asiaa ei voi vielä aukottomasti sanoa, Kiiskinen sanoo.

Kiiskinen korostaa, että poliisilla on tutkittavanaan iso joukko takavarikoituja esineitä.

11.21

Kiiskisen mukaan tutkinnassa on haastava puoli, että poliisi selvittää historian tapahtumia kahden osapuolen välillä, mutta toinen osapuoli on kuullut. Epäilty kertoo omasta näkemyksestään ja poliisi selvittää ja vahvistaa tämän kertomuksen luotettavuutta.

Se on erittäin tärkeä ja relevantti kysymys ja meillä tässä ihan keskiössä, että miksi 15-vuotias epäilty oli 52-vuotiaan miehen asunnolla.

Kiiskinen kuitenkin vahvistaa, että epäillyn ja uhrin välillä ei ole ollut sukulaissuhdetta.

11.17

Tutkinnanjohtaja sanoo, että epäilty on kertonut surma-asunnon tapahtumista. Hänen mukaansa ei voi suoraan sanoa, että epäilty olisi myöntänyt tai kiistänyt teon.

Se, miten epäilty on päätynyt surma-asuntoon, on yksi poliisin tutkintalinjoista. Lopputulema siitä, miksi poika päätyi asuntoon, ratkeaa lopulta käräjäoikeudessa. Sama koskee sitä, tunsiko epäilty uhrin ennalta.

Epäillyllä ja poliisilla on ollut hyvä keskusteluyhteys, Kiiskinen sanoo. Myös kiinniotto sujui hänen mukaansa rauhallisesti.

11.13

Poliisi taustoittaa, että Iitti on rauhallinen maalaispitäjä. Tämä on yksittäinen tapaus.

Tutkinta on yhä alkuvaiheessa. Tästä syystä poliisi ei voi vielä kertoa esimerkiksi rikoksen motiivista.

– Omat arvaukset ja hypoteesit poliisilla on, mutta motiivi selviää lopulta vasta sitten pääkäsittelyssä.

11.10

Tutkinnanjohtaja Jari Kiiskinen avaa tilaisuuden kertomalla, että poliisi on nyt vahvistanut median aiemmin kertomat asiat tiedotteessaan: uhri on 52-vuotias ja epäilty 15-vuotias.

Kiiskisen mukaan pojan kuulustelut ovat sujuneet hyvässä yhteystyössä. Alaikäisen kuulustelu poikkeaa täysi-ikäisen epäillyn kuulustelusta sillä tavalla, että lain mukaan alaikäisen kuulusteluissa ovat läsnä myös tämän huoltajat ja sosiaalitoimi.

Poliisi on taltioinut noin 100 rikospaikkanäytettä ja takavarikoinut noin 50 esinettä. Se kertoo tutkinnan mittakaavasta, Kiiskinen sanoo.

– Kyse on poikkeuksellisesta teosta, Kiiskinen sanoo.

11.03

Tilaisuus alkaa. Kyseessä ei ole varsinainen tiedotustilaisuus, vaan enemmänkin taustoittava ja vapaamuotoinen mahdollisuus kysyä kysymyksiä tutkinnanjohtajalta.