Velanperintä kärjistyi sormen irrottamiseen ja irtosormella uhkailuun Kuopiossa viime vuonna.

Syyskuussa 2024 kolme miestä kutsui neljännen asuntoon. Kutsuvieras joutui raa’an väkivallan uhriksi ja hänen kohtelullaan yritettiin luoda pelkoa velkojaan maksamattomille.

Uhrilla ja väkivallan päätekijällä oli välillään aiempia erimielisyyksiä liittyen välikohtaukseen, jossa uhrin syytettiin jollakin tapaa ”myrkyttäneen” päätekijän huonoilla päihteillä. Oikeus kuitenkin katsoi, että vaikka näitä asioita puitiin tapahtumapaikalla, oli uhrin paikalle kutsumisen tosiasiallinen tarkoitus saada uhrilta rahaa vaikka väkivalloin. Päätekijä oli luvannut kahdelle muulle paikalla olleille rahaa asunnolle lähtemisestä, ja näistä kumpikin oli tapahtuman jälkeen saanut 100 euron korvauksen.

Uhria oli tekopaikalla muun muassa lyöty useita kertoja kasvoihin, lyöty teleskooppipampulla jalkoihin ja lyöty teräaseella olkavarteen. Ehkäpä teoista raain oli kuitenkin uhrin vasemman käden nimettömän katkaisu.

Tekijä kuvaili "älynväläykseksi"

Tilanteessa pääasiallinen väkivallantekijä oli vaatinut riitaisen keskustelun päätteeksi uhrin laittamaan kätensä pöydälle. Mies oli lyönyt tämän jälkeen veitsellä kaksi kertaa, leikaten sormen poikki kahdesta kohtaa. Sormi oli ensin leikkaantunut poikki kynnen yläpuolelta ja sen jälkeen sormen toisen jäsenen kohdalta.