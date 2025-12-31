Poika puukotti kolmea 14-vuotiasta tyttöä koulun käytävällä toukokuussa.

Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion Pirkkalassa Vähäjärven koulussa kolmea tyttöä puukottaneelle 16-vuotiaalle pojalle.

Jo aiemmin oikeudenkäynnissä tuli julki pojalle tehdyn mielentilatutkimuksen tulos. Sen mukaan poika oli tekoaikaan syyntakeeton eli hän ei ymmärtänyt tekoaan ja sen seurauksia.

Käräjäoikeus ottaa kantaa tutkimustulokseen tuomiossaan. Yleensä tuomioistuimet eivät näe syytä arvioida asiaa toisin kuin mielentilatutkimuksessa on tehty. Syyntakeettomaksi todettua syytettyä ei tuomita rangaistukseen.

Syyttäjä hakee pojalle tuomiota kolmesta murhan yrityksestä. Poika katsoo syyllistyneensä kolmeen tapon yritykseen.

"Keskeytyi sattumanvaraisesta syystä"

Väkivallanteko tapahtui Pirkkalan Vähäjärven koululla 20. toukokuuta. 16-vuotias poika puukotti kolmea 14-vuotiasta tyttöä koulun käytävällä. Uhrien vammat jäivät pinnallisiksi.

Puukotustilanne koulun käytävällä kesti vain joitain sekunteja. Syyttäjän mukaan poika iski ensimmäistä uhria puukolla 3–4 kertaa, toista noin kaksi kertaa ja kolmatta 4–5 kertaa.

Syyttäjän mukaan teko keskeytyi siitä sattumanvaraisesta syystä, että pojan käyttämän puukon terä irtosi, minkä jälkeen poika pakeni paikalta.

Suunnitteli yli puoli vuotta

Syyttäjän mukaan poika oli ryhtynyt suunnittelemaan veritekoa edellisen vuoden marraskuussa, tehnyt nettihakuja sekä käyttänyt tekoälyä hakeakseen tietoa muun muassa koulusurmista, ihmisen anatomiasta ja vankilaoloista.

Hän oli myös kirjautuneena sivustolle, jossa oli oikeita ihmisen tappamista kuvaavia videoita. Syyttäjän mukaan pojan oli tarkoitus ladata sivustolle video omasta teostaan.

– Hänellä ei ollut ystäviä eikä ole kertomansa mukaan halunnut sellaisia. Marraskuussa hän alkaa suunnitella rikosta, hän haluaa kokemuksen ihmisen tappamisesta ja mennä vankilaan muutamaksi vuodeksi, syyttäjä sanoi.

Uhrit valikoituivat sattumanvaraisesti

Syyttäjän mukaan poika oli hankkinut koulun pohjapiirustuksen ja suunnitellut pakoreittinsä.

Huhtikuussa poika oli kuvannut englanninkielisen videon, jossa oli pukeutunut samoin kuin tekopäivänä ja jossa hän sanoi olevansa "Pirkkala school stabber" eli Pirkkalan koulupuukottaja.

Tekopäivänä poika meni aamun oppituntien jälkeen koulun invavessaan, peitti kasvonsa mustalla t-paidalla ja hupparin hupulla ja kiinnitti vyöhönsä puhelimen tekoaan kuvaamaan.

Syyttäjän mukaan poika oli valinnut puukotuspaikaksi käytävällä olleen pitkän penkin, jossa oppilaat istuskelivat välitunneilla ja joka oli lähellä vessaa.

Poika ei tuntenut uhreja, vaan valitsi heidät sattumanvaraisesti siksi, että he olivat naispuolisia ja sattuivat istumaan penkillä sillä hetkellä, syyttäjä sanoi.

– (Puukon hajottua) poika pakenee paikalta. Ennen portaikkoa puhelin putoaa häneltä ja hän palaa ottamaan sen käteensä. Hän juoksee ulos koulusta, koska on tärkeää lähettää manifesti, että hän saa julkisuutta teolleen.

Pian Pirkkalan koulupuukotusvideot lähtivät leviämään rajusti sosiaalisessa mediassa. Eri asiantuntijat ja viranomaiset kehottivat olla levittämättä videota, sillä se vahingoittaa videossa esiintyviä henkilöitä sekä katsojia.

Soitti itse hätäkeskukseen

Sosiaalisessa mediassa levinneessä manifestissa poika kertoi puukotuksen motiiviksi halun tehdä jotain merkittävää ja saada jännitystä elämään.

Teon jälkeen poika myös lähetti uutisvinkin Iltalehteen sekä soitti itse hätäkeskukseen.

Oikeudenkäynnissä kuunneltiin hätäkeskuspuhelu, jonka aluksi poika esittelee itsensä hätäkeskuspäivystäjälle ja kertoo rauhallisesti, että on puukottanut kahta tai kolmea ihmistä Vähäjärven koulussa. Poika kertoo, että on koulussa oppilaana.

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy, olivatko puukotuksen uhrit pojan luokkakavereita.

– En tuntenut niitä, poika vastaa.

Päivystäjä kysyy pojalta, missä tämä on nyt, ja pyytää kertomaan vaatteistaan. Muutaman minuutin kestävä puhelu päättyy, kun poliisit saapuvat paikalle ottamaan pojan kiinni.

"Poikkeuksellisen kiinnostunut poikkeuksellisista asioista"

Poika on kiistänyt syytteet murhan yrityksistä ja katsoo syyllistyneensä tapon yrityksiin. Pojan asianajaja Kaarle Gummerus sanoi oikeudenkäynnissä, että syyttäjän kuvaama pojan toiminta on sinänsä riidatonta.

– Pitää paikkaansa, että hän on tehnyt hakuja ja puukotuskohtia, kaulan aluetta tutkinut. Arvioitavaksi jää, miten intensiivisesti hän on pyrkinyt kaulan alueelle puukottamaan – – Teon vakavuutta pitää arvioida sen mukaan, mitä hän lopulta tilanteessa teki ja mitä toteutti, Gummerus sanoi.

– Voidaan sanoa, että hän on ollut poikkeuksellisen kiinnostunut poikkeuksellisista aiheista. Ei voi sanoa, että kaikki kuuluisi johonkin suunnitelmaan.

