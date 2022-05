Idan pienen tyttären tasapaino-ongelmien syyksi paljastui pahanlaatuinen kasvain: "Koko maailma romahti siinä vaiheessa"

Neurologin tutkittavaksi

"Tuntui, että koko maailma romahti"

Leikkaus onnistui

Neljä sytostaattihoitojaksoa

Kaiken kaikkiaan Iiris on tähän mennessä käynyt kevään aikana läpi neljä sytostaattihoitojaksoa, jotka ovat kestäneet aina kerrallaan noin viikon verran. Kaksi rankempaa jaksoa tehtiin sairaalassa. Kahdessa muussa Ida laittoi kotona sytostaatit Iirikselle nenämahaletkun kautta hoitohenkilökunnalta saamansa ohjeistuksen mukaan.

Lisäriesana infektioita

Vuoroöinä sairaalassa Iiriksen kanssa

– Pisin aika, joka on kotona oltu, on reilu viikko, Ida arvioi.

Sitkeä pieni tyttö

– Se on yllättänyt kaikki, miten hän on kestänyt nuo hoidot näin hyvin.

– Mielikuvani syöpähoidoista oli, että lapsi on vuodepotilaana, tosi väsynyt ja oksentelee, mutta Iiris ei ole. Ihan samalla tavalla leikkii, menee ja energiaa löytyy.

Hyviä uutisia

– Päällimmäinen tunne oli onnellisuus ja että kyllä me tästä ehkä selvitäänkin oikeasti. Ei sitä uskaltanut ajatella ennen sitä.

Iiris voi nyt hyvin

Tällä hetkellä Iiris voi hyvin. Helmikuussa kaksi vuotta täyttänyt tyttönen puhua pulputtaa normaalin 2-vuotiaan tavoin. Ida kertoo, että Iiriksen puhekyky on kehittynyt todella paljon kevään aikana.

– Hän on semmoinen papukaija, Ida hymyilee.

Ida muistelee, että meni noin kuukausi, että silmä alkoi kasvainleikkauksen jälkeen toimia paremmin. Pari viikkoa sitten silmälääkärissä todettiin, että tytön näkökyky on palautunut ja näköhermot liikkuvat normaalisti. Kuulossakaan ei ole enää mitään vikaa leikkauksen jäljiltä.

– Kaikki on palautunut ennalleen tosi hyvin. Tällä hetkellä ei huomaisi ulkoa päin, että sellaisia oireita on ollut sen jälkeen.

Enää pari hoitojaksoa jäljellä

23. toukokuuta on edessä viimeinen, noin viikon kestävä sytostaattikuuri. Kesäkuussa on alustavasti suunniteltu tehtäväksi kantasolusiirto, mikäli tässä välissä ei tule enää jotain yllättävää infektiota.

Kantasolusiirto on näillä näkymin viimeinen hoitojakso. Sen jälkeen hoitojen pitäisi olla siinä.

Varsinaisten syöpähoitojen päättymisen jälkeen Iiriksen voinnin seuraamista on määrä jatkaa kontrollikäynneillä kolmen kuukauden välein. Iriksen kuntoa tullaan seuraamaan magneettikuvauksin ja verikokein. Vointia seurataan, kunnes tyttö täyttää 18 vuotta. Kontrollikäynnit harvenevat sitä mukaa, kun ikää tulee lisää.

Eristettyä elämää infektioriskin vuoksi

Ilanderin perheen elämä on ollut aika eristettyä viime kuukausina. Iiriksen syöpähoitojen vuoksi he ovat olleet pelkästään kotona kolmistaan tai sairaalassa. He eivät ole infektioriskin vuoksi juuri nähneet sukulaisia tai ystäviä tai käyneet missään.