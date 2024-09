Nellyllä, 6, todettiin harvinainen sydänsairaus – vain viikkoja myöhemmin pikkusisko Hillan kuumeilu paljastui leukemiaksi

Pikkusiskon kuume paljastuu leukemiaksi

Hoidot veivät kävelykyvyn ja hiukset

Koska Nina ei tiennyt, millainen sairaus leukemia on, ajatteli hän, että kyseessä on syöpäsairaus, joka tekee lapsesta kaljun ja kuolemaan tuomitun.

" Näitä tulee yleensä vastaan vain lääketieteenkirjossa "

– Lääkäri kertoi, että kyseessä on oikeasti harvinainen sairaus, sillä yleensä lääkärit törmäsivät niihin vain kirjoissa. Kauhistuin, miten isosta asiasta tosiaan olikaan kyse, sillä Nellyn tilanne oli jäänyt taka-alalle Hillan hoitojen vuoksi.

– Operoiva lääkäri linjan päässä sanoi, että "Nelly on heräämössä, mutta…"

Bakteeri veressä ja täysi teho-osasto

Tyttöjen äiti on seurannut liikuttuneena, miten Hilla (edessä) ja Nelly ovat tukeneet toisiaan sairastelun ja sairaalajaksojen aikana.

Äidille on jäänyt mieleen myös joulu 2023.

– En ehtinyt sanomaan mitään, kun Nelly paukautti jalat maahan ja sanoi, että tämä on ihan paskaa.

" Yritän olla antamatta pelolle valtaa "

Juuri 8 vuotta täyttäneen Nellyn toipuminen leikkauksesta on edennyt hyvin ja elokuun puolivälissä hän sai luvan hyppiä taas trampoliinilla.

– Sitä, tarvitseeko Nelly joskus vielä sydänleikkauksen, ei kukaan lääkäri ole osannut minulle kertoa. Tällä hetkellä sydän on kunnossa ja me elämme nyt.

Hillan leukemiahoidot on järjestetty noin 150 kilometrin päähän perheen kotoa Ouluun. Nina-äiti on matkustanut tyttärensä kanssa välimatkaa välillä useita kertoja viikossa.

Hillalla, 6, on leukemian hoidossa meneillään ylläpitovaihe. Hän saa sytostaatteja ja kortisonia tabletteina kotona.

– Uusimisen riski Hillan leukemiassa on valitettavasti yllättävän suuri, mutta yritän olla antamatta pelolle valtaa.

– Onneksi tytöillä on toisensa. Kun Nelly joutui sairaalaan, tuli Hilla ja kertoi, että hänellä on ollut samanlainen katetri. Hilla huomautti myös, että siskollakin on käytössään nyt iltalääkkeet, Nina huokaa helpottuneen oloisena.