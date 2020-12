Henriettan tytär kuoli kohtuun ja sylivauva sairastui syöpään, moni käänsi selkänsä: "Ehkä asia on liian vaikea kohdata"

– Aina sanottiin, että se on hengitystieinfektio. Oireet kuitenkin vain jatkuivat ja jatkuivat. Parin kuukauden sairastelun jälkeen aloin lyödä nyrkkiä pöytään. Aletaanhan aikuisiakin jo tutkia, jos on kaksi kuukautta kipeä, Henrietta Mäkinen ihmettelee.

Liinus on viettänyt pitkiä aikoja vuodepotilaana.

Neuroblastooma on leukemian ja aivokasvaimen jälkeen yleisin lasten sairastama syöpä. Se on aikuisilla hyvin harvinainen ja yli 90 prosenttia tapauksista todetaan alle 5-vuotiailla.

Moni lopetti yhteydenpidon

Mäkinen muistaa, että ”koko huone pyöri” lääkärien kertoessa kasvaimesta. Äidille vakuutettiin, että kasvain on todennäköisesti hyvälaatuinen. Sitä ei kannattaisi turhaan murehtia. Seuraavat päivät menivät sumussa testeissä käydessä. Erilaiset kuvaukset sekä veri- ja virtsakokeet seurasivat toisiaan.

– Minulla oli koko ajan sellainen tunne, että se on todennäköisesti pahanlaatuinen kasvain. En tiedä vaikuttiko korona-aika, mutta sairaalan puolelta vanhempien tukeminen jäi kauhean vähäiseksi. Keskustelutukea olisin kaivannut. Kysymykset vähän teilattiin.

– Mielestäni on ok olla sanomatta mitään tai olla vain pahoillaan. Mutta moni lopetti yhteydenpidon kokonaan. Ehkä asia on liian vaikea kohdata.