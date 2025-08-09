Syöpään sairastunut Milla Madetoja päivittää kuulumisiaan: "Kaikki on nyt ihan hyvin tässä hetkessä"

Milla Madetoja kertoo tuoreessa Instagram-postauksessaan, että käy lääkärissä ja laboratoriokokeissa viikoittain. Hän kuvailee kaiken olevan tällä hetkellä "ihan hyvin".

Ylen uutisankkuri Milla Madetoja, 43, kertoi hiljattain Instagramissa sairastuneensa akuuttiin leukemiaan. Hän sai syöpädiagnoosin helmikuussa, ja hoidot aloitettiin hänen 43-vuotispäivänään.

Madetoja jakoi perjantaina Instagram-tililleen postauksen, jossa hän kertoo tämänhetkisistä kuulumisistaan. Hän kiittää seuraajiaan näiden lähettämistä viesteistä ja sanoo lukevansa niitä edelleen.

– Tämä oli elämäni paras kesä - sain olla kotona. Oon myös saanut uida luonnonvesissä ja tavata ulkona kavereita ja saan syödä jo melkein mitä vaan. Sisätiloihin ihmisten pariin mulla ei vielä ole riittävää puolustusta, mutta kyllä sekin eräänä päivänä, hän kirjoittaa julkaisussaan.

Madetoja kertoo käyvänsä lääkärissä ja laboratoriokokeissa viikoittain.

– Kaikki on nyt ihan hyvin tässä hetkessä, ja mitään muuta meillä ei ole, hän päättää tekstinsä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Madetoja kertoi aiemmin Instagramissa, että hänen kevään ajan kestäneet hoitonsa sujuivat hyvin ja suunnitellusti.



– Hoidot ovat nyt takana, olen hyvin luottavainen ja mulla on mitä väkevin toivo. Suurin niistä on rakkaus, hän kirjoitti tuolloin Instagram-postauksessaan.

Terveyskylä-verkkosivuilla kerrotaan, että akuutti leukemia on pahanlaatuinen veren valkosolujen syöpä, joka etenee nopeasti.