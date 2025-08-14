Tutkijoilta huolestuttava havainto viruksesta, jonka lähes jokainen saa elämänsä aikana

Ihmisen papilloomaviruksen eli HPV:n iholla yleisesti esiintyvät tyypit voivat olla vaarallisempia kuin on luultu.
Yhdysvaltain kansallisen terveysinstituutin (NIH) tutkijat ovat ensimmäistä kertaa osoittaneet, että ihmisen iholla yleisesti esiintyvä ihmisen papilloomavirus eli HPV voi tiettyjen immuunisolujen toimintahäiriöiden seurauksena aiheuttaa ihon okasolusyöpää.
Suomessa todetaan vuosittain noin 1 900 okasolusyöpää.
Aiemmin lääketieteessä uskottiin, että HPV vain helpottaisi auringon UV-säteilyn aiheuttamien DNA-mutaatioiden kertymistä ihokudoksissa, mutta tuoreesta tapausraportista selviää, että ihmisen iholla yleisesti esiintyvät beeta-HP-virukset voivat itse asiassa kaapata kehon soluja ja edistää syövän kasvua niissä.
Beeta-HPV:t on tähän asti tunnettu ihmisen ihon mikrobiomin hyvälaatuisina jäseninä, jotka eivät tunkeudu ihosolujen DNA:han.
Noin 80–90 prosenttia suomalaisista saa HPV-tartunnan jossain vaiheessa elämäänsä, kertoo Terveyskirjasto.
Suurin osa viruksen aiheuttamista infektioista on oireettomia.
34-vuotiaan naisen syöpäkasvaimet kasvoivat takaisin
Uutta tietoa beeta-HPV:sta saatiin, kun 34-vuotias nainen hakeutui lääkäriin otsansa okasolusyövän vuoksi. Annetuista immunoterapia- ja leikkaushoidoista huolimatta syöpäkasvaimet kasvoivat takaisin, kertoo Science Alert -verkkojulkaisu.
Lopulta tarkempi geneettinen analyysi paljasti, että aiemmin viattomana pidetty beeta-HPV oli tunkeutunut naisen kasvaimen DNA:han, jossa se tuotti virusproteiineja, jotka edistivät syövän kasvua.
Naisella oli perinnöllinen immuunijärjestelmän häiriö, joka esti elimistön T-soluja hyökkäämästä HP-virusta vastaan.
Vaikka naisen elimistö pystyi korjaamaan auringon UV-säteilyn aiheuttamia DNA-vaurioita, olivat T-solut heikentyneet siten, etteivät ne pystyneet ehkäisemään HP-viruksen toimintaa kehossa.
Ihosyövän lisäksi HPV oli aiheuttanut naiselle myös muita virukseen yleisemmin liitettyjä sairauksia, kuten ihon ja suun syyliä.
Kantasolusiirto avuksi
Naista hoidettiin luuytimen kantasolusiirrolla, jossa toimintahäiriöiset T-solut korvattiin terveillä.
Kantasolusiirron jälkeisenä kolmena vuotena aggressiivinen ihosyöpä tai ihon ja suun syylät eivät uusiutuneet.
Kantasolu on solu, joka pystyy jakaantumalla tuottamaan uusia kantasoluja sekä erilaistumaan eli muuntautumaan toisenlaisiksi soluiksi, kertoo Helsingin yliopiston kantasoluportaali.
Science Alertin haastatteleman immunologin Andrea Liscon mukaan 34-vuotiaan naisen esimerkkitapaus voi muuttaa täysin käsityksen okasolusyövän kehittymisestä ja sen hoidosta ihmisillä, joilla on immuunijärjestelmän toimintaa heikentävä sairaus.
