Kulttiklassikon ensi-illasta 50 vuotta – muistatko Rocky Horror Picture Show'n?

Pitkään teattereissa pyörinyt fantasiamusikaali on kerännyt ympärilleen kulttimaineen, jonka veroista saa hakea.
Rocky Horror Picture Show on yksi kaikkien aikojen kuuluisimpia kulttiklassikkoja. Jim Sharmanin ohjaama elokuva sai ensi-iltansa Lontoossa 14. elokuuta 1975, eli 50 vuotta sitten.
Tim Curry, Barry Bostwick ja Susan Saradon.Credit: Photo 12 / Alamy Stock Photo
Kauhumusikaalikomedia kertoo morsiusparista, joka rajuilmassa eksyy salaperäiseen, avaruudesta tulleen tranvestiitti tohtori Frank-N-Furterin linnaan.
Leffan pääosissa nähdään Susan Sarandon, Barry Bostwick ja Tim Curry.
Tohtori Frank-N-Furterin roolissa nähtiin Tim Curry.Credit: Allstar Picture Library Limited. / Alamy Stock Photo
Patricia Quinn ja Richard O'BrienCredit: Allstar Picture Library Limited. / Alamy Stock Photo
Elokuva sai alun perin kriitikoilta ristiriitaiset arviot, mutta nousi valtaisaan kulttimaineeseen vuosi ensi-iltansa jälkeen.
Leffan budjetti oli miljoona ja se onnistui keräämään lippuluukuilla 115 miljoonaa New York Postin mukaan.
Rocky Horror Picture Show perustuu n Richard O'Brienin kirjoittamaan, vuonna 1973 Lontoossa esitettyyn musikaaliin.
Credit: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo