Kulttiklassikon ensi-illasta 50 vuotta – muistatko Rocky Horror Picture Show'n?

Rocky Horror Picture Show täytti 50 vuotta. Credit: Allstar Picture Library Limited. / Alamy Stock Photo
Julkaistu 17.08.2025 21:02
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Pitkään teattereissa pyörinyt fantasiamusikaali on kerännyt ympärilleen kulttimaineen, jonka veroista saa hakea.

Rocky Horror Picture Show on yksi kaikkien aikojen kuuluisimpia kulttiklassikkoja. Jim Sharmanin ohjaama elokuva sai ensi-iltansa Lontoossa 14. elokuuta 1975, eli 50 vuotta sitten. 

30.E7R576Tim Curry, Barry Bostwick ja Susan Saradon.Credit: Photo 12 / Alamy Stock Photo

Kauhumusikaalikomedia kertoo morsiusparista, joka rajuilmassa eksyy salaperäiseen, avaruudesta tulleen tranvestiitti tohtori Frank-N-Furterin linnaan.

Leffan pääosissa nähdään Susan Sarandon, Barry Bostwick ja Tim Curry

30.T2YB4BTohtori Frank-N-Furterin roolissa nähtiin Tim Curry.Credit: Allstar Picture Library Limited. / Alamy Stock Photo

30.T03KFWPatricia Quinn ja Richard O'BrienCredit: Allstar Picture Library Limited. / Alamy Stock Photo

Elokuva sai alun perin kriitikoilta ristiriitaiset arviot, mutta nousi valtaisaan kulttimaineeseen vuosi ensi-iltansa jälkeen.

Leffan budjetti oli miljoona ja se onnistui keräämään lippuluukuilla 115 miljoonaa New York Postin mukaan. 

Rocky Horror Picture Show perustuu n Richard O'Brienin kirjoittamaan, vuonna 1973 Lontoossa esitettyyn musikaaliin. 

30.2DENMBACredit: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

