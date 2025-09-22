Helsingin IFK kyntää syvällä jääkiekon SM-liigassa. Päävalmentaja Olli Jokinen kuvailee MTV Urheilun haastattelussa värikkäin sanankääntein pelaajapulasta kärsivän joukkueen tilannetta.

– Onko kaikki täällä? Näyttää niin pieneltä ryhmä.

HIFK:n päävalmentajan Olli Jokisen hämmästelevä huomio HIFK:n aamutreenien alkajaisiksi kuvaa hyvin helsinkiläisjoukkueen tilannetta. Jatkuvista loukkaantumisista kärsinyt HIFK sai maanantain harjoituksiinsa jalkeille 14 kenttäpelaajaa ja kaksi maalivahtia.

Jokinen laittoi surkeasti kautensa aloittaneen joukkueensa luistelemaan. 45 minuutin harjoituksesta pelaajat hikoilivat ympäri kenttää ja viivojen välillä vähintään puolen tunnin verran.

– Tänään oli työpäivä. Suunnitelmissa oli kyllä, että tehtäisiin töitä nimenomaan viisikkotasolla, mutta 14 pelaajalla on aika vaikea niitä juttuja tehdä. Päätettiin, että saadaan ainakin jotain aikaiseksi ja nähdään myös sekin, että kuka pelaajista on valmis laittamaan kaiken likoon, Jokinen kuvaili MTV Urheilun haastattelussa.

– Kyllä me haluttaisiin viisikkoharjoituksia tehdä ja kyllä me ollaan täällä harjoiteltu, mutta on koko ajan eri miehiä harjoituksissa. Ei me täällä vapaapäiviä olla pidetty. Päin vastoin. Kyllä me harjoitusmäärällisesti on harjoiteltu ihan tarpeeksi.

Jokinen sanoi olevansa tyytyväinen siihen, miten pelaajat ottivat vastaan maanantailuistelut. Mutta kyllä se taas osoitti, että meillä on paljon duunia edessä, Jokinen sanoi.

Pelaajiaan kovaan ääneen luisteluharjoituksissa ruoskinut Jokinen sanoi suoraan, että HIFK:n työn määrässä on ollut puutteita ensimmäisissä otteluissa.

Lue myös: Olli Jokinen puhui lamaannuttavasta hetkestä

Edellisessä ottelussa SaiPaa vastaan Jokinen sanoo nähneensä jo jotain, "minkä päälle rakentaa". HIFK teki hyvin töitä hyökkäysalueen hyökkäyspelissä, mutta omalla alueella puolustamisessa työn määrä oli vähän vielä lepsua, Jokinen sanoi.

– Se pitäisi saada jokaiselle kentän osa-alueelle, että innostuttaisiin pelaamaan, eikä varastettaisi. Siitä ei saada tinkiä yhtään. Oikeastaan kaksi peliä viidestä työn määrä on ollut siellä, missä voisi olla mahdollisuus pelata pisteistä. Kolmessa pelissä se ei ole ollut lähelläkään sitä.

Karu loukkaantumissuma

HIFK menetti jälleen viikonloppuna kolme pelaajaa, kun maalivahti Paavo Kohonen sekä hyökkääjät Otto Somppi ja Lauri Sinivuori jättivät SaiPa-ottelun kesken. Ketään kolmikosta ei näkynyt harjoitusvahvuudessa maanantaina.

Sivussa ottelusta oli jo ennalta kymmenkunta pelaajaa joten tilanne alkaa olla hälyttävä.

1:11 HIFK:n Otto Somppi loukkaantui – liukui suoraan pukukoppiin.

Sanoman lehdet kertoivat viime viikolla Jokisen jo vaatineen joukkueeseensa uusia pelaajia Lukolle kärsityn 1–5-kotitappion jälkeen.

– Totesin, että aika vaikeaa on kaikilla joukkueilla, jos puuttuu yhdeksästä pakista viisi pakkia. Pitää saada loukkaantuneena olevia pelaajia takaisin, Jokinen sanoo nyt.

– Se on isojen herrojen päätös, että mitä täällä tapahtuu. Mennäänkö näillä vai hankintaanko jostain pelaajia tilalle? Ei tämä ideaalitilanne missään tapauksessa ole.

Jokinen ei sanojensa mukaan tiedä, onko mahdollisten uusien pelaajien kanssa käyty keskusteluita. Asiasta oli määrä palaveerata maanantaina.

– Iso homma on se, että tarvitaan kilpailua tänne. Nimenomaan määrää.

Pelaajien ei Jokisen mukaan tarvitse tällä hetkellä kuin ilmestyä paikalle ja pitää huolta siitä, etteivät sairastu tai riko itseään harjoituksissa, niin pelipaikka edustuksessa aukeaa.

– Se on aika hullunkurinen tilanne kilpaurheilussa, jossa haluat saada sisäistä kilpailua. Sitä kilpailua, jossa sanon, että nuoret pelaajat syökää nämä vanhat pelaajat. Ei meillä ole yhtään päivää ollut kahdeksan viikon aikana, että oltaisiin päästy kilpailemaan. Nyt se on annettu hopealautasella, että tervetuloa, ja ei muuta kuin paita päälle ja esiintymään.

Jokinen näkee, että tilanne on mahdollisesti vaikuttanut myös harjoituksiin.

– Jos haluat, että joukkueen arvot ovat takakarva, ja että taklataan, ollaan laukaisulinjoilla, etkä tee niitä harjoituksissa, niin et pysty niitä peleissäkään tekemään. Nyt ei ole näkynyt niitä juttuja harjoituksissa niin paljon. Kaikilla on mielentila, että mitä jos menen nyt rikki. Sitten en pääsekään pelaamaan. Koska nyt on se elämän tilaisuus olla IFK:n kokoonpanossa nimenomaan sillä, että pysyt terveenä, ettei tule nuha.

Kannattajilta suora palaute

HIFK:n heikot otteet SM-liigan avauskierroksilla alkavat käydä myös kannattajien hermoille.

HIFK:n kotiareenan pelaajien sisäänkäynnin viereen oli maanantain vastaisena yönä ilmestynyt mustalla tussilla kirjoitettu teksti "Vitun tunarit", jota oltiin aamutreenien aikaan jo pesemässä pois. Toisella seinällä luki "Avgå alla", kaikki ulos.

Mitä ajattelet kannattajien reaktiosta?

– Ihan oikeudenmukainen. Just näin, Jokinen sanoi.

– He saavat olla kriittisiä. Kyllä meidän pitää ansaita se luottamus. Mää olen päivästä yksi sanonut, että meidän pitää ansaita fanien luottamus ja tämän yhteisön luottamus. Tällä hetkellä ensimmäisessä viidessä pelissä ei olla näytetty kuin ehkä pieniä ripauksia siitä, että ollaan valmiita ansaitsemaan se luottamus heiltä. Tämä on ihan hieno reaktio heiltä. Just näin. Pitää vaatia.

HIFK kohtaa seuraavaksi keskiviikkona, kun se kohtaa kotonaan Pelicansin.

Minkälaisen IFK:n haluat kaukalossa nähdä?

– Taistelevan, yritteliään. Katsotaan minkälainen kokoonpano saadaan raavittua siihen peliin.