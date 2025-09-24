Jääkiekon SM-liigassa alkukaudella erittäin heikosti esiintynyt HIFK onnistui katkaisemaan neljän ottelun mittaisen tappioputkensa, kun se kaatoi keskiviikon kotiottelussaan Pelicansin 3–2. IFK:n päävalmentaja Olli Jokinen saattoi huokaista pelin jälkeen syvään: yksikään punapetojen jäsen ei loukkaantunut sen pahemmin.

HIFK oli ajautunut jo kauden alkuhetkillä rajun loukkaantumiskierteen keskelle. Sen poissaololistalla oli illan Pelicans-kamppailuun lähdettäessä 13 pelaajaa.

IFK reagoi tilanteeseen, kun se teki tiistaina kaksi värväystä. Tulijapuolella olivat puolustaja Kalle Ervasti ja hyökkääjä Jere Karjalainen. He molemmat olivat välittömästi esillä.

Ervasti vastasi Pelicans-ottelussa IFK:n 1–0-maalista. Karjalainen osui puolestaan toisessa erässä vieden isännät kahden maalin karkumatkalle.

– Karjalaisella oli yhdet joukkuetreenit ja aamujää alla. Hän osoitti sen, että hän on loistava pelaaja tähän sarjaan ja iso pelaaja meille. Sama juttu Ervastin kohdalla. Hän on tuttu pelaaja minulle. Hän on varmasti erittäin iso palanen tähän joukkueeseen, HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen sanoi pelin jälkeen MTV Urheilulle.

Jokinen oli vaatinut ennen Karjalaisen ja Ervastin värväyksiä uusia pelaajia HIFK:n kokoonpanoon. Niitä tuli, mutta keskiviikkona hän esitti uuden vaatimuksen.

– Olemme edelleen siinä tilanteessa, että meillä on kuusi pakkia ja 13 tervettä hyökkääjää. Tänne pitää saada kilpailua. Jos katsoo tuota loukkaantumistilannetta, niin sieltä ei ole ihan hetkeen tulossa ketään. Tarvitsemme määrää ja nimenomaan sitä, että pystymme harjoittelemaan, Jokinen vaati.

Jokinen saattoi huokaista, kun yksikään HIFK:n pelaaja ei loukkaantunut keskiviikon Pelicans-ottelussa. Tämän myötä joukkue aikoo mennä myös keskiviikkona jäälle, jotta se saa heti perään toisen yhteisen kokemuksen samalla ryhmällä.

– Yritämme saada yhteisiä päiviä mahdollisimman paljon ja pyrimme käyttämään niitä hyödyksemme. Yritämme opettaa peliä niin, että pelaajat pystyvät pelaamaan tuota jääkiekkoa paremmin, Jokinen sanoi.

Jokinen piti näkemästään keskiviikkona Helsingin vanhassa jäähallissa, vaikka IFK:n ote lipesikin kolmannessa erässä. Pelicans kun tuli kahden maalin takaa rinnalle ja vei pelin ratkaisun jatkojen puolelle.

– Ehjin peli meiltä tällä kaudella. Pysyimme pelisapluunassamme ja olimme pelin päällä. Kamppailuhalukkuus oli hyvällä tasolla ja pystyimme muutamaa tilannetta lukuun ottamatta olemaan aika hyvin kiekossa kiinni. Pystyimme pelaamaan sitä, mitä peli pyysi niillä hetkillä. Ehkä tuossa lopussa näki sen, että täällä on ollut aika vaikeita aikoja. Painetta tulee joka suunnasta – ehkä se vaikutti pikkaisen. Mutta sitten isot pelaajat nousivat isoihin rooleihin tänään. (Jori) Lehterä mahtava peli tänään, (Tony) Sund, hieno maali jatkoajalla. Kokonaisuudessaan erittäin hyvä peli. Tämän päälle voidaan rakentaa, Jokinen ilmoitti.