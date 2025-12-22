Tampereen Ilves lainaa maalivahtinsa Roope Taposen Kiekko-Espooseen, seura tiedotti maanantaina. Toimenpide on seurausta Kiekko-Espoon ykkösvahdin Petteri Rimpisen suuntaamisesta vuodenvaihteen alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin.
Taposen, 24, lainasopimus käynnistyy joulupäivänä ja on voimassa toistaiseksi. Ilveksellä säilyy oikeus kutsua Taponen tarvittaessa takaisin.
Maalivahdin vyölle on kertynyt tällä kaudella Ilveksessä kuusi ottelua, joissa kiekot ovat tarttuneet heikohkosti, vain noin 84-prosenttisesti.
Taponen pelasi Kiekko-Espoossa lainalla HIFK:sta ajoittain vuosina 2020-2022, kun espoolaiset pelasivat vielä Mestiksessä.