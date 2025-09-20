Helsingin IFK on valahtanut jääkiekon SM-liigassa jumboksi. Loukkaantumisista kärsineeltä joukkueelta putosi lisäksi lisää miehiä pelistä.

Olli Jokisen ensimmäistä kauttaan valmentaman HIFK:n karmea sesongin alku sai jatkoa tänään lauantaina Lappeenrannan SaiPaa vastaan. SaiPa oli Helsingissä vahvempi 4–1.

HIFK voitti avausottelussaan vieraissa Mikkelin Jukurit, mutta sen jälkeen käkeen on tullut neljässä matsissa tuubiin.

HIFK putosi SM-liigassa jo viimeiselle 16. sijalle. Sillä on plakkarissa kolme pistettä viidestä koitoksesta.

Eikä tässä helsinkiläisittäin lauantain kaikki kamala. HIFK:lla on ollut jo ennestään ruuhkaa sairastuvalla, ja tänään se menetti kesken pelin lisää pelaajia: hyökkääjät Lauri Sinivuori ja Otto Somppi sekä maalivahti Paavo Kohonen joutuivat jättämään kaukalon. Somppi oli viimeistellyt HIFK:n ainoan maalin SaiPaa vastaan.

1:11 HIFK:n Otto Somppi loukkaantui – liukui suoraan pukukoppiin.

Viime kaudella HIFK:n puolivälierissä suoraan neljässä ottelussa pudottaneelle SaiPalle osuivat tänään Otto Kivenmäki, Samuli Niinisaari, Miro Tauslahti ja päätösmaalin tyhjiin tehnyt Maxime Fortier. Lappeenrantalaiset ovat sarjassa seitsemäntenä saldonaan seitsemän pistettä viidestä ottelusta.

1:11 Katso tästä SaiPan Miro Tauslahden viimeistely HIFK:ta vastaan.

SM-liigan lauantain otteluiden lopputulokset:

HPK–Kiekko-Espoo 3–2 ja.

HIFK–SaiPa 1–4

Ilves–Lukko 6–3

Jukurit–KooKoo 0–4

JYP–Pelicans 5–1

TPS–KalPa 0–3

Ässät–Kärpät 5–2