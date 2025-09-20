Loukkaantumissumassa tarpova HIFK sai jälleen huolestuttavia uutisia, kun peräti kolme pelaajaa jätti lauantain SaiPa-ottelun kesken. Maalivahti Paavo Kohonen putosi toisessa erässä. Kolmannessa riveistä jäi pois hyökkääjä Otto Somppi.
Kohonen luisteli vaihtoon, kun ottelun toista erää oli jäljellä 7 minuuttia ja 42 sekuntia. MTV Katsomon selostajan Toni Saukkolan mukaan Kohonen suuntasi suoraan pukukoppiin, seuranaan joukkueen lääkäri Petri Helenius.
Maalille tässä vaiheessa luisteli Niko Hovinen.
Päätöserässä hyökkääjä Otto Somppi loukkaantui kontaktitilanteessa maalin takana ja liukui suoraan pukukoppiin tuskaisen oloisena.
1:11HIFK:n Otto Somppi loukkaantuu – liukuu suoraan pukukoppiin
Myös hyökkääjä Lauri Sinivuori jätti ottelun kesken jo aiemmin. Lauantain ottelusta putosi siis peräti kolme HIFK-pelaajaa kesken kaiken.
Helsinkiläisillä on jo ennestään runsaasti pelaajia sairastuvalla. Muun muassa useat avainpuolustajat kuntoutuvat.
SaiPa voitti ottelun 4–1. HIFK valahti SM-liigan sarjajumboksi.
Päivitys klo 19.08: Lisätty tieto ja video Otto Sompin loukkaantumisesta.