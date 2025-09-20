SaiPan toisen erän lopun johtomaali oli HIFK:lle lamaannuttava, jumboksi valahtaneen helsinkiläisseuran päävalmentaja Olli Jokinen tuumi.

Helsingin IFK rämpii pahasti. Helsinkiläisseura on hävinnyt neljä ottelua putkeen. Olli Jokisen ensimmäistä kauttaan luotsaavalla poppoolla on viidestä ottelusta vain yksi voitto, ja se on nyt kolmella pisteellään koko SM-liigan jumbosijalla 16:ntena.

Tuorein tappio tuli tänään lauantaina Helsingissä 1–4-lukemin SaiPaa vastaan.

– Totta kai harmittava tappio. SaiPa oli vähän pelin päällä ensimmäisessä erässä ja myllytti kovaa. Tiedettiin, mitä sieltä tulee. Hyvin valmennettu, erittäin luisteluvahva ja kamppailuvahva joukkue. Oltiin vähän helisemässä siinä ensimmäisessä erässä, Olli Jokinen alusti.

– Toisessa erässä päästiin jo vähän paremmin peliin kiinni. Siinä oli omat paikkamme ja etsikkoaikamme. Jollain tapaa vähän lamaannuttava maali toisen erän loppuun.

SaiPa kampesi 2–1-johtoon vajaa minuutti ennen toisen periodin päätöstä, kun Samuli Niinisaari maalasi ajassa 39.22.

Varsinaista peliaikaa oli kuitenkin vielä kokonainen erä jäljellä.

– Kuten "Raipe" (SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen) sanoi, SaiPa oli hyvä johtoasemassa. He pystyivät pitkiin hyökkäyksiin, pystyivät nimenomaan pysymään kiekossa hyökkäysalueella. Emme me saaneet peliä pysäytettyä.

– Jos ollaan pyydetty asennetta ja energiaa ja ilmeenmuutosta, tänään sitä nähtiin ajoittain. Yritetään ottaa jotain positiivista mukaan ja yritetään seuraavaan peliin saada se täysi kuusikymppinen, Jokinen ruoti.

HIFK kohtaa seuraavaksi keskiviikkona kotonaan Lahden Pelicansin. Lähtökohdat alkukauden jatkamiseen ovat tällä erää muutenkin kuin tuloksellisesti karut: Paitsi että HIFK:lla oli jo ennestään tuhti sairastupa, joukkue menetti tänään kesken pelin lisää pelaajia. Hyökkääjät Lauri Sinivuori ja Otto Somppi sekä maalivahti Paavo Kohonen joutuivat jättämään kaukalon.