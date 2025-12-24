JYPissä hurjaa jälkeä tällä kaudella tehnyt Santeri Huovila, 21, on allekirjoittanut seuran kanssa peräti kolmivuotisen jatkosopimuksen.
Huovilan sopimuksen viimeinen vuosi 2028-29 sisältää ulkomaanoption. Hänen tavoitteenaan onkin jatkaa uraansa NHL-kaukaloihin oikean ajan koittaessa.
– JYP on minulle se paikka, jossa otan vielä seuraavan askeleen pelaajana kohti tavoitteitani, joka on pelata rapakon takana, Huovila kertoo tiedotteessa.
Huovila oli SM-liigan alkukauden kirkkaimpia tähtiä, kun hän iski kauden ensimmäiseen 20 otteluun tehot 3+26.
Huovila joutui sen jälkeen sivuun leikkaushoitoa vaatineen vamman takia, mutta laitahyökkääjän kerrotaan kuntoutuvan siitä aikataulussa. Paluu SM-liigakaukaloihin tapahtunee keväällä, sillä Huovila on jo palannut jäälle.
JYP on SM-liigan sarjataulukossa kolmantena.