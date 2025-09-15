MTV Urheilu piipahti alkavan kiekkoviikon kynnyksellä Helsingin IFK:n aamuharjoituksissa. Treenihallin katsomosta tavoitettu urheilujohtaja Janne Pesonen kommentoi joukkueen kapeaa rosteria ja antoi erittäin lupaavan lausunnon kärkihankinta Sebastian Revon tilanteesta.

HIFK starttasi SM-liigakauden Olli Jokisen komennossa kahdella tappiolla ja yhdellä voitolla. Viikonvaihteessa Kiekko-Espoo ja Pelicans olivat parempia.

Helsinkiläisten sairastuvalla on ruuhkaa. Viime viikolla seura tiedotti viimeisimpänä, että kapteeni Iiro Pakarinen on kuukausia sivussa. Perjantain K-Espoo ottelussa loukkaantui Petteri Lindbohm, joka oli maanantaina "Nordiksen" harjoitushallissa siviilit päällä juuri ennen jääharjoituksen alkua. Myös perjantaina pelannut, mutta lauantaina Pelicans-ottelusta sivussa ollut Panu Mieho seurasi maanantain harjoituksia katsomon puolella.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:01 Petteri Lindbohm kimpaantui loukkaannuttuaan perjantaina.

Jäällä harjoittelevien pelaajien joukossa oli muun muassa ykköshankinta Sebastian Repo, joka ei ole pelannut vielä otteluakaan. Repo oli sivussa jo viime keväänä koko Lukon pudotuspelitaipaleen ajan. Paluu on kuitenkin nyt lähellä.

Sairasosastolla Revon, Niko Hovisen, Valtteri Piirosen, Jere Somervuoren ja Arttu Kärjen tilanteita kerrottiin lauantaina katsottavan päivä kerrallaan. Viikonloppuna osumaa ottaneet Lindbohm ja Mieho olivat tiedotteen mukaan arvioitavina. Myös pidempään sivussa olleen Juhani Jasun tilannetta arvioidaan.

Pidempään ovat varmuudella poissa Melart ja Pakarinen.

MTV Urheilu tapasi harjoitushallissa HIFK:n urheilujohtajan Janne Pesosen. Pesonen kommentoi joukkueen loukkaantumissumaa ja mahdollisia toimia pulman ympärillä.

Janne Pesonen, teillä on tällä hetkellä aika kapea rosteri. Onko siihen tulossa reagointeja?

– Meillä tulee jätkiä tällä viikolla takaisin. Se oli jo tiedossakin. Toki, tuli nopeasti viime viikolla, että muutama jätkä jäi pois, mutta tiedettiin, että tähän viikkoon tulee pelaajia takaisin taas.

Onko pelaajahankintoja tulossa?

– Kyllähän me koko ajan arvioidaan joukkuetta. Samaan aikaan pitää pysyä isossakin suunnitelmassa kiinni, ettei voida lähteä höntyilemään tai hätäilemään. Uskomme tähän hommaan, mitä nyt ollaan tekemässä. Sitten jos näyttää siltä, että tarvitaan lisävahvistusta, niin sitten reagoidaan. Niin kuin sanoin, että meillä oli tiedossa, että tähän viikkoon on jätkiä tulossa takaisin. Toivotaan, että pian tulee lisääkin.

– Harjoittelemme niin, että joukkueesta tulee kamppailuvahva ja pelivalmis. Mitä noita loukkaantumisia on ollut, niin ne ovat tulleet kamppailutilanteista. Se kuuluu jääkiekkoon, mutta totta kai, meidän pitää olla parempia siinä. Jokaisella on vastuukin siitä, että joka kerta kun menee askiin, niin pitää olla valmis kamppailemaan.

Tulkitsenko oikein, että joukkueen tämänhetkinen terveystilanne huomioon ottaen, mitään varsinaisia vahvistuksia ei juuri nyt suurella prioriteetilla etsitä? Eli ne, jotka ovat nousseet loukkaantumisten myötä kokoonpanoon, paikkaavat?

– Täällä on pelaajat sitä varten, että me uskotaan niihin, ja meidän pitää antaa heillä mahdollisuuksia näyttää. Tästä joukkueesta pitää löytyä, ja me uskotaan, että tästä joukkueesta löytyy enemmän. Ei odoteta sitä, että jostain tulee joku sateentekijä, joka muuttaa kaiken.

– Se, että ollaan pelattu kolme peliä, niin jos me nyt lähdetään keikuttamaan venettä, niin se on minusta epäluottamuslause meidän omia pelaajia kohtaan.

Miten dialogi päävalmentaja Olli Jokisen kanssa on toiminut? Hän on tuonut julkisuudessa esiin joukkueen hankalan loukkaantumistilanteen. Onko Jokinen antanut painetta, että "dollareita tiskiin" ja "ukkoja sisään?"

– Ei. Tykkään itse sellaisesta rehellisestä puheesta. Päivittäin keskustellaan asioista Ollin kanssa. Niin se pitää ollakin. Tämä homma vaatii kovaa työtä kaikilta. Tarvitaan myös selkeä toimintamalli, että miten me päästään tavoitteisiin. Tietynlainen muutos on käynnissä ja se vie aikaa. Se meidän pitää ymmärtää, että hetkessä se muutos ei tule.

HIFK:n loukkaantumistilanne tuntuu olevan tapetilla syksystä toiseen. Koetko urheilujohtajana jonkinlaista "ylempien voimien epäreiluutta", että loukkaantumisia tuntuu olevan paljon?

– Ei mitään semmoisia ole olemassa. Tämä on kilpaurheilua. Se on meille etu, että meitä vastaan pelataan aina kovaa. Se on pelaajalle paras paikka kehittyä kohti isompia kaukaloita.

Onko Sebastian Repo (merkitty viime viikolla "päivä kerrallaan") keskiviikkona pelikunnossa?

– No, keskiviikkona nähdään, että kuka pelaa.

Mutta hilkulla ollaan?

– Uskon, että jos ei mitään ihmeellistä tule, niin "Sebu" on back in business.

HIFK:n kalenterissa on tällä viikolla kaksi ottelua. Se isännöi keskiviikkona Revon ex-seuraa Lukkoa ja lauantaina SaiPaa.