Liiga-kausi on alkutekijöissään, mutta HIFK:ssa kuohuu jo reippaasti. Urheilujohtaja Janne Pesosen ja päävalmentaja Olli Jokisen viime päivien viestintä antaa viitteitä, jos ei valtataistelusta, niin ainakin sisäisistä epäselvyyksistä, kirjoittaa MTV Urheilun Jere Hultin.

HIFK:n alkukauden loukkaantumisviidakkoa on möyhitty huolella. Mainitaan vain napakkana kertauksena, että tällä haavaa lasaretissa ovat Juhani Jasu, Iiro Pakarinen, Aron Kiviharju, Ilari Melart, Petteri Lindbohm, Pani Mieho ja Arttu Kärki.

HIFK oli jo ennen Kiviharjun keskiviikkoista poisjääntiä tilanteessa, jossa seuran odotettiin hakevan vahvistuksia rajuun pelaaja-alhoonsa.

Alkuviikolla näin ei kuitenkaan ollut. MTV Urheilu haastatteli Janne Pesosta maanantaina. Tuolloin urheilujohtaja linjasi, ettei pelaajia juuri nyt etsitä. Pesonen mainitsi kyllä, että tarvittaessa voidaan reagoida, mutta tarvetta ei maanantaina nähty.

– Täällä on pelaajat sitä varten, että me uskotaan niihin, ja meidän pitää antaa heillä mahdollisuuksia näyttää. Tästä joukkueesta pitää löytyä, ja me uskotaan, että tästä joukkueesta löytyy enemmän. Ei odoteta sitä, että jostain tulee joku sateentekijä, joka muuttaa kaiken, Pesonen sanoi maanantaina.

– Jos me nyt lähdetään keikuttamaan venettä, niin se on minusta epäluottamuslause meidän omia pelaajia kohtaan, hän jatkoi.

Näiden kommenttien jälkeen kokoonpanosta putosi Kiviharju. Mutta tapahtui myös jotain muuta, nimittäin julkista kommunikaatiota. Isoin kirjaimin.

Keskiviikkona Lukko tyrmäsi repaleisen HIFK:n. Pelin jälkeen päävalmentaja Olli Jokinen suorastaan vaati Ilta-Sanomissa lisävahvistuksia.

– Nyt pitää saada lisää pelaajia. Nyt on se hetki. Meidän pitää saada vahvistuksia puolustukseen. Meillä on viisi puolustajaa telakalla, Jokinen linjasi Pesosen suuntaan IS:lle.

– Tämä ei ole edes reilua meidän nuorille pelaajille. Heitäkin pitää pystyä suojelemaan. Tarkoitan sitä, että pystytään katsomaan jääaikaa ja niin, että he pystyvät kasvamaan rauhassa, päävalmentaja jatkoi.

Jokinen siis vaati urheilujohtajalta toimia median kautta. Sitä, minkälaisia keskusteluja kaksikon välillä oli ennen tätä käyty yksityisesti, ei kukaan tiedä. Jokisen ratkaisu herättää kuitenkin mielikuvan tilanteesta, jossa valmentaja näkee parhaaksi turvautua julkiseen paineeseen.

Sitä voidaan pitää kovana toimena ja normaalista poikkeavana kommunikointitapana.

Näyttää siltä, että pääkäskijän veto kannatti. Eilen Pesosen viesti oli totaalisen erilainen maanantaihin verrattuna.

– Kyllä me haemme vahvistuksia. Se on selvä asia, Pesonen sanoi Ilta-Sanomissa torstaina.

On mahdollista, että kelkka kääntyi totaalisesti vain Aron Kiviharjun poissaolon myötä, mutta jo maanantaina tilanne oli se, että ennen jääharjoituksen alkua myös Petteri Lindbohm kulki harjoitushallissa ilman varusteita. Hän oli pelannut edellisen kerran viime perjantaina. Vaikka Lindbohmin huili olisi lyhyt, se ei muuta isoa kuvaa.

HIFK:n viime päivien viestintä näyttäytyy poukkoilevana. Pesonen ei suostunut avaamaan joukkueen pelaajahankintaprosessia IS:lle. Nyt kelkka näyttää kääntyneen Jokisen julkisen ulostulon myötä.

Menikö haku päälle suoraan akselilla Jokinen-Pesonen, vai avasiko Jokisen turhautunut purkaus rahahanat jossain ylempänä? Mene ja tiedä. Ulospäin tilanne vaikuttaa rypyltä päävalmentajan ja urheilupomon dialogissa.

Pelaajia HIFK tarvitsee, nyt se on joka tapauksessa selvää myös urheilujohdossa.