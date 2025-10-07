Lahden Pelicans on vajonnut syvään monttuun jääkiekon SM-liigassa. Urheilujohtaja Janne Laukkanen vetoaa joukkueen pelaajalistan kapeuteen, eikä sanojensa mukaan pidä joukkueen tilannetta niin pahana kuin tilastot antaisivat ymmärtää.

Kauden kahdessa ensimmäisessä ottelussaan voitot kaapinut Pelicans on sittemmin hävinnyt kahdeksan yhdeksästä viime ottelustaan. Samalla joukkue on valunut SM-liigan sarjataulukossa sijalle 14 takanaan vain HIFK ja Ilves.

Urheilujohtaja Janne Laukkanen ei sanojensa mukaan näe kuitenkaan tilannetta niin synkkänä kuin tilastot antaisivat aihetta ajatella.

– Joukkuessa on ollut vähän muutoksia. On ollut loukkaantumisia, nuorille pelaajille on annettu mahdollisuuksia. Sitä kautta on yritetty saada tätä asiaa käännettyä parempaan suuntaan, Laukkanen sanoo.

– Viime viikolla oli jo huomattavasti parempaa tekemistä. Koutsit tekivät hyvää duunia joukkueen kanssa. Parempaan suuntaan ollaan menossa. Oli kolmen pelin viikko, vähän kyykähti kolmanteen peliin. Muuten on ollut ihan raikasta ja sitkeää toimintaa.

Pelicans haki viime keskiviikkona 3–2-jatkoaikavoiton Oulussa Kärpistä, hävisi perjantaina kotonaan KalPalle maalein 0–1 ja romahti lauantaina KooKoon vieraana, kun kouvolalaiset kairasivat 5–2-voiton.

KooKoo-ottelussa silmiinpistävää oli lahtelaisten hyökkäyspelin heikkous. Pelicans laukoi ensimmäisessä erässä kerran kohti KooKoon maalia. Lopulta laukauksia kertyi koko ottelussa 13. Sama trendi, laukausten vähäinen määrä, on seurannut Pelicansia pitkin alkukautta.

– Tietysti ainahan niitä pitäisi olla enemmän, ja siihen koko ajan töitä tehdään, että paikkoja saataisiin enemmän. Kyllä kokonaisuuden näkökulmasta laukauksia on vähän liian vähän.

Maaliodottamaa Pelicans on luonut SM-liigan kolmanneksi vähiten Jukurien ja Ässien jälkeen. Mikä hyökkäyspelaamisessa mättää?

– Ehkä varmaan se, että meillä on vähän kapea materiaali, eikä oikein pystytä kierrättämään pelaajia. Se aiheuttaa varmaan sen, että tietty kuormitus tietyille pelaajille tulee vähän liian äkkiä tässä vaiheessa kautta. Se varmaan vähän syö mahdollisuuksia päästä ampumapaikoille.

Uusia pelaajia jo tällä viikolla?

Pelicans on monen muun joukkueen tavoin kärsinyt alkukauden aikana pelaajien poissaoloista. Esimerkiksi viime kaudella mainion kauden hopeamitalisti SaiPan riveissä pelannut puolustaja Mikko Kousa ei ole pelannut kuukausi sitten käydyn kauden avausottelun jälkeen, hyökkääjä Joona Kumpulaa ei ole nähty vielä yhdessäkään ottelussa. Pitkään sivussa ovat olleet myös hyökkääjät Patrik Carlsson ja Aidan Dudas. KooKoo-ottelusta sivussa oli myös pirteästi kauden avannut Elias Vilén.

Carlssonin tilanne on mystinen. Hän pelasi kauden ainoan pelinsa 13. syyskuuta HIFK:ta vastaan, teki maalin ja katosi kokoonpanosta. Pelicans on ilmoittanut ruotsalaissentterin paluun olevan mallia day to day, eli päivä kerrallaan tarkkaillaan.

– Paluupäivä pitäisi olla ihan lähiviikkoina tai lähipäivinä, Laukkanen tyytyy sanomaan.

– Hän on todella käänteentekevä pelaaja. Jos katsotaan hänen avuja tuohon joukkueeseen, kyllä hän on iso tekijä siihen.

Viime kaudella Carlsson pelasi Pelicansin paidassa vain 15 ottelussa.

Laukkanen sanoo Pelicansin etsivän aktiivisesti vahvistusta riveihinsä.

– Kyllä me tässä koko ajan yritetään kartoittaa tilannetta. Heti, kun semmoinen mahdollinen, joka pystyy joukkuetta auttamaan, tullaan reagoimaan, hän sanoo.

– Sen eteen töitä tehdään, että saataisiin tällä viikolla jonkinnäköistä siirtoa tuotua.

Täysin kapean kokoonpanon taakse Pelicansissa ei kuitenkaan voida mennä. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näki jo aiemmin Pelicansin tilanteen olevan "ehkä haastavin koko sarjassa".

– On ollut niin tyhjiä ne pelit. Vähän vipelletään joka suuntaan, mutta ne oleelliset asiat, jotka lätkässä ratkaisevat, siellä ei ole kyllä tapahtumia, Kivi linjasi.

Laukkanen on eri mieltä. Hän ei näe Pelicansin haasteita pelillisenä kysymyksenä.

– Ei se sekaisin ole. Vähän kapea rosterihan meillä on siinä. Se on varmaan se isompi asia kuin se, että peli olisi sekaisin. On paljon hyviä asioita.

– Jos lähdetään pilkkomaan peliä, niin puolustus toimii hyvin. Keskialueen ylitys, jos halutaan siihen mennä, niin tietyllä tavalla ollaan saatu siihenkin selkeyttä. Hyökkäyspäähän kun mennään, jos ei tarvitse kauheasti puolustaa, että riittää energiaa hyökätä, niin silloin yleensä paikkoja tulee.

Pelicans on kuitenkin myös päästetyissä maaleissa sarjan pohjilla. 34 päästettyä maalia 11 ottelussa on sarjan neljänneksi huonoin lukema.

– 11 peliä pelattu, niin se on vähän vaikea tässä vaiheessa sanoa. Varmaan maaleja ollaan päästetty, mutta pelillisesti ollaan pelattu ihan hyvää puolustuspeliä.

Kapaseen löytyy luottoa

Pelicansin kokoonpano meni kärjen osalta isosti uusiksi viime kauden jälkeen, kun ryhmään hankittiin muun muassa hyökkääjät Lukas Zetterberg, Christoffer Forsberg ja Alex Ciernik

Heistä ratkaisijan rooliin hankittu Zetterberg on toistaiseksi kerännyt tehot 2+2 ja taitavana ja hyökkäyspotentiaalisen pelaajana mainostettu Ciernik 1+2. Puolustustaidostaan tunnettu kahden suunnan sentteri Forsberg on pakkaspörssissä lukemalla -3 joukkueen heikoimpien joukossa. Tilastollisesti kelvollisesti on onnistunut koeajalla oleva hyökkääjä Lucas Edmonds, jonka lukemat ovat 2+6 ja -1.

Oletko ollut tyytyväinen heihin, ovatko he olleet odotetunlaisia?

– Täytyy antaa heille rauha tottua pelijärjestelmiin ja organisaation toimintatapoihin, Laukkanen kiertää.

– VIelä olen luottavainen, että homma saadaan käännettyä tavalla tai toisella.

Oletko ollut tyytyväinen päävalmentaja Sami Kapasen toimintaan?

– Kyllä.

Laukkanen ei halua arvioida, kuinka pitkään hänellä riittä luottamusta siihen, että homma saadaan käännettyä.

– En tuohon lähtisi vielä tässä vaiheessa kautta. Kyllä me tehdään täällä nyt vain töitä sen eteen, että saadaan kaikki jätkät samalle sivulle, Laukkanen sanoo.

– Sanoin jo aikaisemmin sen, että on paljon uusia pelaajia. Heillä kestää aikansa tottua tähän rytmiin, pelijärjestelmään. Pitää olla tässä ihan rauhallinen ja tehdä kovasti töitä. Yleensöä, kun tehdään ne pienet asiat oikein, sillä yleensä saadaan myös onnistumisia.