Kärppien ja koko SM-liigan kirkkaimpiin tähtiin kuuluva maalivahti Niklas Rubin on sivussa marraskuun maajoukkuetaukoon asti. Seura kertoo asiasta verkkosivuillaan.
Maajoukkuetauko alkaa lauantaina 1. marraskuuta. Liiga jatkuu keskiviikkona 12. marraskuuta, joten Rubinin tauon mitaksi tulee näillä näkymin lähes kaksi kuukautta.
Rubin loukkaantui lauantaina, kun Kärpät kohtasi ruotsalaisvahdin edellisen seuran Ässät. Torjuja jätti pelin kesken jo muutaman minuutin jälkeen.
– Huonoa tuuria. Kovasti tulen tekemään kuntoutumisen eteen töitä. Toivottavasti pääsen mahdollisimman pian takaisin peliin – haluan omalta osaltani auttaa joukkuetta voittamaan, Rubin kommentoi Kärppien tiedotteessa.
Voit katsoa tähtivahdin loukkaantumistilanteen pääkuvan videolta.
Rubin on SM-liigan kärkivahteja. Hänet valittiin viime vuonna sarjan parhaaksi työpaikallaan. Hän aloitti kuluvan kauden Kärpissä loistavasti. Rubin ehti päästää neljässä ottelussa kuusi maalia vähemmän, kuin mitä edistyneet tilastot kaavailivat.
Kärpät lähtee nyt maalivahtimarkkinoille. Visa Vedenpäälle etsitään aisaparia.
– Valmennuksen kanssa ollaan mietitty erilaisia vaihtoehtoja. Annamme lisätietoja tilanteesta, kun tiedotettavaa ilmenee, urheilujohtaja Kimmo Kapanen lausuu.