Rauman Lukko ja konkarimaalivahti Antti Raanta ovat tehneet kevääseen 2027 asti ulottuvan jatkosopimuksen, tiedottaa SM-liigaseura verkkosivuillaan.

Kasvattajaseuraansa Lukkoon täksi kaudeksi palannut Raanta, 36, on esiintynyt edukseen raumalaisten tolppien välissä. Raanta on torjunut 17 ottelua SM-liigassa torjuntaprosentilla 90,0 ja seitsemän CHL-peliä torjuntaprosentilla 92,1.

NHL-kaukaloita ja maailmaa nähnyt Raanta on jatkosopimukseensa tyytyväinen.

– Se on iso asia, että pelaaminen Lukossa innostaa ja motivoi paljon. Kuten jo viimeksi sanoin, niin ei se pikkupojan innostus tai halu menestyä erityisesti Lukon paidassa ole mihinkään hävinnyt, Raanta sanelee tiedotteessa.