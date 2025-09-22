Ex-huippupelaaja Jere Karalahti ottaa napakasti kantaa entisen seuransa HIFK:n ongelmiin jääkiekon SM-liigassa.

HIFK on ollut alkukauden suurin puheenaihe. Se on viiden pelaamansa ottelun jälkeen sarjajumbona kerättyään vain kolme pistettä. Tällä hetkellä se on neljän pelin tappioputkessa.

HIFK lähti kauteen useiden runkopelaajien loukkaantumisten rasittamana, ja ruuhka sairastuvalla on pahentunut entisestään, käytännössä lähes joka kierroksella.

Helsinkiläisseuraa urallaan peräti 11 kauden ajan edustanut Karalahti, 50, tunnustaa HIFK:n vaikean kauden alun. Hän kuitenkin uskoo, että kun pahin loukkaantumiskurimus helpottaa ja uusi päävalmentaja Olli Jokinen saa ajettua prosessiaan paremmin toteutukseen, tulokset paranevat.

– Uskon Olli Jokiseen täysin. Hän tietää jääkiekosta paljon, ja on nykyaikainen valmentaja ehkä enemmänkin. Näytötkin on jo annettu, Karalahti toteaa MTV Urheilulle vanhasta seurakaveristaan.

8:28 HIFK täydellisessä umpisolmussa – Liigaviikolta musertavia huomioita.

Jokisen ja HIFK:n urheilujohtajan Janne Pesosen välillä on ollut pientä jännitettä mediassa, sillä päävalmentaja on vaatinut uusia vahvistuksia. Viime viikolla Pesonen sanoi, että seura aikoo reagoida pelaajapulaan – mutta vasta Jokisen avauduttua siitä kovasanaisesti.

– Siirtoja tulee kauden aikana, ja niin tulee tapahtumaan varmasti tänäkin vuonna, Karalahti sanoo.

Karalahti katsoo myös loukkaantumisten taakse. Hänellä on hyvin napakka mielipide HIFK:n nykyryhmästä.

– Jos katsoo ylipäätänsäkin HIFK:n joukkuetta, niin on jollain tavalla aikaisempiin vuosiin verrattuna keskinkertaisella materiaalilla ehkä lähdetty liikenteeseen, ex-huippupakki lataa.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sivusi tätä jo Liigaviikossa viime torstaina. Hänen mielestään HIFK on suosinut hankinnoissaan liikaa kokeneita pelaajia, joista osalla on jo ennestään loukkaantumishistoriaa.

HIFK pelaa alkaneella viikolla kaksi ottelua. Se kohtaa Pelicansin kotonaan keskiviikkona ja TPS:n Turussa lauantaina.

