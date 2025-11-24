



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Olli Jokinen ja HIFK-pomo: Pitkä palaveri Olli Jokinen. Photomotion / All Over Press Julkaistu 24.11.2025 16:31 Jere Hultin jere.hultin@mtv.fi J_Hultin Helsingin IFK suorittaa tällä hetkellä todella heikolla tasolla jääkiekon SM-liigassa. Sarjajumbon viime viikonloppu oli vieraskentillä jälleen kerran sysisynkkä. Seuran toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma vakuuttaa päävalmentaja Olli Jokisen aseman olevan vahva. LUE MYÖS: Synkät faktat pöytään: HIFK:lta vaaditaan jo melkoista ihmettä HIFK hävisi viikonloppuna vieraissa HPK:lle 0–4 ja KooKoolle se romahti peräti 1–8. Helsinkiläiset ovat hävinneet 10 vierasottelua putkeen. Maaliero on karmaiseva: 4–42. Joukkue on koko sarjan viimeisenä, se on kerännyt 24 ottelusta vain 20 pistettä. MTV Urheilu avasi aiemmin maanantaina sitä, miten merkittävän täyskäännöksen seura tarvitsee, jotta se nousisi vielä pudotuspelijoukkueeksi. HIFK kertoi viime viikolla urheilujohtaja Janne Pesosen lähdöstä. Tällä hetkellä seura on ilman virallista urheilupomoa. Tehtävää hoitavat päävalmentaja Olli Jokinen, Mika Kortelainen ja seuran toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma. Joukkue on kärsinyt hurjasta määrästä loukkaantumisia, ja avainpelaajia on edelleen telakalla. Samalla rivit ovat kuitenkin vahvistuneet useammalla pelaajahankinnalla. Tästä huolimatta HIFK ei ole saanut otteisiinsa parempaa suuntaa.





MTV Urheilu tavoitti Kortesluoman kommentoimaan seuran urheilullista syöksykierrettä.

HIFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma, joukkue tarvitsee viime kauteen peilaten noin 1,63 pistettä per ottelu loppukaudelta pudotuspelipaikkaan. Miltä tämä haaste juuri nyt kuulostaa?

– Onhan se kova haaste, ottaen huomioon, miten paljon pisteitä on tullut alkukaudella. Minun matematiikallani se tarkoittaa kuitenkin, että kolme voittoa kun ottaa viidestä pelistä, niin se riittää. Se oli joukkueen alkuperäinen tavoite, kun lähdettiin runkosarjaan, sillä olisi tullut arviolta top 4-sija. Kyllä se kuitenkin tarkoittaa, että kurssin pitää kääntyä nyt.

Millainen taloudellinen merkitys tai paine on sillä, että Helsingissä pelattaisiin pudotuspelejä ensi keväänä?

– Jokaiseen kauteen lähdettäessä pudotuspelit ovat meille ihan minimitavoite. Jos niistä jää ulos, niin vaikutus on suuri talouteen. Edes yhden pudotuspelien kotiottelun merkitys on suuri. Ihan meidän yhteisökin ansaitsee sen, että me pelataan pitkälle kevääseen. He ovat seisoneet meidän takanamme, vaikka menestystä ei ole tullut viime vuosina. Olemme velkaa sen, että menestystä alkaa tulemaan.

Onko joukkueeseen tulossa vielä vahvistuksia tai oletteko aktiivisia pelaajamarkkinoilla?

– Olemme aktiivisia, tässä rakennetaan kovasti ensi kauden joukkuetta. Akuuttia tarvetta ei tähän kauteen juuri nyt ole. Ei se tarkoita sitä, ettemmekö jotain ratkaisuja vielä tekisi. Akuuteimmat on saatu tuotua viimeisen neljän viikon aikana.

Pelaajia on edelleen loukkaantuneena, mutta harjoituksia on saatu vedettyä viime aikoina myös ehjemmän kokoonpanon kanssa. Tästä huolimatta tulokset ovat heikkoja. Mitä ajattelet joukkueen tämänhetkisestä tulostasosta?

– Totta kai olen pettynyt viikonlopun pelisuorituksiin. Ollin (Jokinen) kanssa pitkään tuossa palaveerattiinkin. Aiemmat Kärpät-ottelut olivat pelillisesti hyviä, ja harjoitukset olivat hyviä viime viikolla. Sitten tuli kaksi tuollaista peliä. Kyllä se oli alisuorittamista. Varmaan kovempiakin termejä voisi käyttää.

Millainen henki pitämässänne palaverissa Jokisen kanssa tänään oli?

– Hyvä henki. Kävimme viikonloppua läpi. Hänkin oli ehtinyt sitä prosessoida. Tsekkasimme joukkueen tilannetta ja käytimme aikaa tulevaisuuden suunnitteluun.

Joukkuetta on vahvistettu ja "helpotusta" on tullut. Tästä huolimatta tulokset ovat olleet heikkoja. Minkälaista huolta tämä aiheuttaa?

– Syyskausi ei ole ollut menestys. Itsekin alalla ollut yli 20 vuotta, vaikka tässä positiossa nyt ensimmäistä, niin en muista vastaavaa loukkaantumissumaa. Se on sekoittanut joukkueen arkea todella paljon. Minulla on kuitenkin vahva luotto, että tämä lähtee kääntymään. Saadaan arkea siihen kondikseen, että pystytään treenaamaan samoilla pelaajilla ja tekemään kilpailusta laadukkaampaa. Sen eteen tehdään töitä jatkuvasti.

Lauantaina joukkue sortui murskatappioon Kouvolassa. Kyseessä oli mielestäsi siis alisuoriutuminen?

– Ei sitä paremmin pysty muotoilemaan. Jokainen tässä organisaatiossa pelaava ja työskentelevä tietää, mitä tälle seuralle ja kannattajille pelaaminen tarkoittaa. Ei todellakaan olla tyytyväisiä tuohon, yleisesti koko viikonlopun antiin.

Miten Olli Jokinen on onnistunut tehtävässään alkukauden aikana?

– Tuloksellisesti syyskausi ei ole ollut menestys. Olli ja hänen koko staffinsa on joutunut painimaan jatkuvassa murroksessa olevan rosterin kanssa. Olemme kuitenkin todella tyytyväisiä siihen harjoittelukulttuurin muutokseen, minkä Olli on tuonut. Pitää muistaa, että Olli on tekemässä täällä pitkäjänteistä työtä.

Millä tavalla tutkitte tai tarkastelette Jokisen suoritusta kriittisesti?

– Kun lähdetään kriittisesti arvioimaan, niin silloin pitää arvioida kokonaisuutta, ei pelkästään tulostaulua. Kehitystä arjessa, pelaajiston tilaa, pelin rakenteita. Jokinen tekee joka päivä kovasti töitä joukkueen eteen. Meidän tehtävämme on tukea ja myös vaatia. Niin teemme, hyvässä yhteishengessä.

Onko Jokisen asema uhattuna heikkojen tulosten myötä?

– Olli on tekemässä pitkäjänteistä työtä. Tämä on totta kai tulosurheilua, ja tulos on se lopullinen mittari kaikessa onnistumisessa, mutta Ollilla on täysi työrauha keskittyä omaan työhön.

Kerroitte hiljattain Janne Pesosen sopimuksen purkamisesta. Onko avoin urheilujohtajan pesti herättänyt kiinnostusta?

– On. Varmasti monet alalla olevat näkevät sen ison mahdollisuuden, minkä se positio tuo tullessaan. Myös sen haasteen, ottaen huomioon viimeaikaisen urheilullisen menestyksen. Edellinen mestaruus on tosiaan vuodelta 2011. Prosessi on käynnissä. Teemme sen huolella. Puhutaan kriittisestä positiosta, joten emme laita sille aikapainetta. On myös luotto ryhmään, joka vie tätä tällä hetkellä eteenpäin. Ei täällä kukaan kädet taskussa istu.

HIFK:n kausi jatkuu keskiviikkona, kun se kohtaa vieraskentällä Rauman Lukon.