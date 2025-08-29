Olli Jokinen teki "ultimaattisen haista v***u -liikkeen" – jakaa nyt suoraa tekstiä HIFK:sta

Aiemmin pitkään NHL:ssä pelannut ja nykyään valmentajana toimiva Olli Jokinen teki muutama kuukausi sitten kuohuttavan liikkeen, kun hän päätti purkaa voimassa olleen sopimuksensa ruotsalaisseura Timrån kanssa. Jokinen avaa nyt päätöksensä taustoja MTV Urheilulle, puhuen myös uudesta työnantajastaan eli Helsingin IFK:sta.

Soppa alkoi kiehumaan kuumana, kun huhtikuun lopulla lehdistöön levisi tietoja, joiden mukaan suomalaisvalmentaja Olli Jokinen olisi purkamassa sopimuksensa SHL-seura Timrån kanssa.

Tieto tuli osittain yllätyksenä, sillä Jokinen oli siirtynyt ruotsalaisjoukkueen peräsimeen vasta edelliskeväänä.

Lumipallo lähti vyörymään ja piakkoin alkoi tapahtua. Jokisen viime kauden seura Timrå tiedotti suomalaisvalmentajan lähdöstä. Hetki tästä ja Helsingin IFK kertoi omia valmentajauutisiaan.

Seuran päävalmentajana toiminut Ville Peltonen siirrettiin syrjään ja hänen tilalleen palkattiin…

... kyllä, Olli Jokinen.

– Kaikki tapahtui erittäin nopeasti. Siinä vaiheessa kun sopimusta lähdettiin purkamaan, olin valmis myös siihen, että en välttämättä valmenna missään, Jokinen paljastaa nyt MTV Urheilulle.

Jokisen päätös shokeerasi Timrå-ihmisiä varsinkin sen takia, koska seura oli Jokisen alaisuudessa varsin hyvässä lennossa. Timrå eteni viime keväänä puolivälieriin, missä se pystyi haastamaan varsin tasaväkisesti suurseura Frölundan.

– Olin erittäin kiitollinen siitä, että pääsin valmentamaan SHL:ään. Seura oli kuitenkin sellaisessa tilanteessa, että he halusivat ottaa seuraavan askeleen. Noh, tuo (projekti) jäi vuoden mittaiseksi, mutta pystyimme jättämään jonkunnäköisen jäljen sinne. Fysiikkapuoli vaihtui ja mitä olen kuullut raportteja, niin testitulokset ovat parantuneet parikymmentä prosenttia ihan joukkuetasolla. Oikeita ihmisiä on tullut jatkamaan duunia siellä, Jokinen sanoo.

Jokinen ymmärtää enemmän kuin hyvin sen, miksi hänen päätöksensä otettiin ristiriitaisesti vastaan, vaikka hän perusteli ratkaisuaan perhesyillä.

– Totta kai se, mitä tein heille… se oli sellainen teko, mitä olen ollut aina ensimmäisenä halveksumassa. Sopimusta pitää kunnioittaa. Minulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä se ultimaattinen HV (haista vittu) -liike seuraa kohtaan.

– Eihän tuo halpaa ollut, mutta terveys, parisuhde ja kaikki tuollainen menee kuitenkin edelle, Jokinen perkaa.

Ruotsalaislehti Expressen uutisoi jo keväällä siitä, miten Jokinen oli maksanut heidän tietojensa mukaan 1–2 miljoonaa kruunua eli noin 91 000–182 000 euroa sopimuksen purusta Timrålle.

Jokisen mukaan perhesyyt olivat "sataprosenttisesti" ratkaisun takana. Hän halusi palata Helsinkiin, missä hänen perheensä oli asunut myös niinä vuosina, kun Jokinen valmensi Timråssa ja SM-liigaseura Mikkelin Jukureita.

– Koko mennyt kesä ja tämä alkusyksy on ollut erittäin vapauttavaa aikaa. Nimenomaan siltä kannalta, kun perheen toiminnassa mukana oleminen ei jäänyt pelkkään kesään, vaan se jatkuu myös, kun kausi lähtee liikkeelle. Tässä on jotenkin tietyllä tapaa epätodellinen fiilis. On hyvä, kun on pystynyt jättämään tuollaiset ulkoiset ongelmat taakse, Jokinen huokaisee syvään.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Olli Jokinen teki keväällä kuohuttavan ratkaisun.picfactor.fi 2023-24

Puheet seuran ympärillä

Jokinen on saanut myös hyvätahtoista kuittailua päätöksestään.

– Vaimo totesi tuossa joku päivä, että sinä aikana, kun olemme olleet yhdessä, tämä oli ensimmäinen kerta, kun tein tällaisen valinnan perheen puolesta. Ja nimenomaan perhe edellä. En hirveästi kysellyt silloin, kun olin vapaa agentti, että mennäänkö tuonne ja tuohon paikkaan vai eikö mennä. Kaikki päätökset ovat pyörineet aika itsekkäästi minun ympärilläni. Nyt mentiin sitten ainoalla, oikealla ratkaisulla eteenpäin.

Jokinen palasi kesällä sinne, mistä hän ponnahti aikanaan isosti tietoisuuteen. Jokainen hieman pidempään kotimaista jääkiekkoa seurannut taho muistaa hyvin kuvan, missä punaväritteisiä aurinkolaseja päässään pitänyt ja sikaria imevä nuori taho juhlii HIFK:n mestaruutta punapetojen pukukopissa, ison sankarin roolissa.

Se sankari oli Olli Jokinen.

Hän kun laukoi IFK:n mestaruuden ratkaisseen osuman kevään 1998 finaalisarjassa Ilvestä vastaan.

Video kyseisestä osumasta näkyy jutun yläreunasta.

Nyt Jokinen astelee samasta paikasta, eli HIFK:n pukukopista ulos punaisiin pukeutuneena. Hänen päässään on Jokisen "päällikkö"-imagoon osittain viittaava rap-henkinen lätsä.

– Näin HIFK:n niin, että tämä on loistava mahdollisuus meidän staffillemme (valmennustiimille). Jollain tapaa voi ehkä sanoa, että pöytä puhdistui nyt aika lailla, kun fysiikkapuolelta lähtien tehtiin muutoksia. Näimme tämän mahdollisuutena. Tämän staffin tehtävä on repiä parasta tulosta irti niistä pelaajista, mitä tuossa on, ja samalla kehittää niitä. Ei tässä voi muuta kuin keskittyä siihen, mikä toimenkuva on. Se on liigavalmentaminen, eikä meidän tarvitse murehtia mistään muusta. Tuokin on jollain tapaa ihan kiva tilanne, Jokinen sanoo HIFK-tuulitakki päällään.

Ennen juttutuokioon saapumista Jokinen on pyörittänyt varsin tutunoloista ohjelmanumeroa Helsingin jäähallin yhteydessä sijaitsevan harjoitushallin eli Elisa Areenan puolella. Siellä HIFK:n edustusjoukkue on mennyt tunninmittaisen jääharjoituksen aikana tuhatta ja sataa – intensiteetin ollessa aivan tapissa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Jokinen jakamassa käskyjä HIFK:n penkin takana.Photomotion / All Over Press

Sama toistui jo silloin, kun Jokinen toimi Mikkelin Jukureiden päävalmentajana. Ei ollut väliä, että pelattiinko illalla Liigan pudotuspelejä vai mitä – myös aamujäillä mentiin tuhatta ja sataa.

– Uskon vahvasti siihen, että pelaajat iästä riippumatta pystyvät kehittymään, jos pelaajat ovat itse avoimia kehittymiselle. Ajatus on se, että sitten kun tehdään, niin ollaan tosissaan, tehdään asioita täysillä ja tehdään asioita nopeasta vauhdista. Eli joka kerta kun tekee suorituksen, vetää sen pelitempolla tai menee sen yli. Sen takia meillä on sitten extraharjoituksia, missä tempo on maltillisempi ja missä käydään enemmän tekniikkaa läpi. Tuo on minun mielestäni ainut tapa, miten sitä kehitystä voi tulla. Päivittäisen tekemisen pitää olla haastavampaa kuin pelit. Tuota kautta rakentuu sitten se uusi toimintamalli ja tapa toimia. Tuon suhteen kaikki on lähtenyt kyllä hyvin liikkeelle ja olemme saaneet ajettua tuota sisään, Jokinen näkee.

HIFK:n yllä on pyörinyt koko kesän ajan sitkeitä kysymyksiä siitä, että milloin seura aikoo tehdä pelaajahankintoja. IFK:sta kun lähti viime kevään jälkeen useita nimimiehiä, eikä tulijapuolella ole ollut montaa nimeä.

Jokinen latasi jo kauden avauspuheessaan terveiset epäilijöiden suuntaan, kun hän viittasi joukkueen ulkopuolella käytäviin keskusteluihin ja ilmoilla oleviin näkemyksiin.

– Joka hemmetin kerta, kun näen jonkun jutun Helsingin IFK:sta… ihmiset puhuvat siitä, että kun meillä ei ole sitä, tätä, tota ja noi lähti. Katsokaa tähän ympärille. Ketä tänne tarvitaan. Meillä on tässä hyvä porukka jätkiä. Uskomme jokaiseen teistä, ketkä täällä kopissa ovat, Jokinen latasi HIFK:n jakamalla videolla.

– Jos emme usko tuohon jalkeilla olevaan pelaajistoon, niin miten voimme itse pyytää pelaajilta uskoa heidän omiin kykyihinsä pelaajina. Kaikki lähtee kuitenkin liikkeelle siitä, että meillä on avoin ja luottamuksellinen suhde pelaajiin niin, että he oikeasti kokevat meidän olevan täällä heitä varten. Tuossa haetaan sellaista tervettä itseluottamusta, Jokinen taustoittaa "terveisten lähettelyään", jatkaen samasta aiheesta:

– HIFK:ssa on tunnetusti ollut sitä, että mukana on paljon nimimiehiä ja pelaajilla pitää olla jo lähtökohtaisesti maajoukkuetaustaa, jotta hänet voidaan hyväksyä. Yritämme päästä tuosta pois. Pyrimme siihen, että kaikilla pelaajilla on usko siitä, että he voivat ottaa pelipaikan iästä ja aikaisemmista vuosista riippumatta. Kaiken keskiössä on se, mitä tekee nyt. Mitä tekee tänään, huomenna ja mitä teki viikko sitten. Nuo tekijät tulevat määrittelemään sen, ketä meillä pelaa. Sisäistä kilpailua pitää saada. Joka joukkueessa, missä itse pelasin ja missä olen ollut vaikka kauteen lähdettäessä nimellinen ykkössentteri, siitä asemasta on pitänyt pystyä pitämään kynsin ja hampain kiinni, jotta voi olla ykkössentteri myös kauden lopussa. Tuosta yritetään koko ajan syödä pois, terveellä tavalla. Tuo taas vie kaikkia eteenpäin.

Juttu jatkuu kuvan alla.

HIFK:n joukkueen ympärillä pyörii isoja kysymysmerkkejä.Tomi Natri /All Over Press

HIFK ja menestys

HIFK on Suomen suosituin seura eri kiinnostavuusarvoja mitatessa. Ihan sama, mitä se tekee, ihmisiä kiinnostaa ja mielipiteitä herää – puolesta ja vastaan. Intohimo näkyy myös seuran kannattajissa, joita Jokinen haluaa lähestyä oikealla tavalla.

– Haluamme ansaita meidän faniemme ja yhteisön luottamuksen teoilla, ei puheilla. Puheet ovat kivaa sananhelinää, mutta meidän pitää pystyä olemaan niiden puheiden takana, koska muuten teemme itsestämme aivan naurunlaisia. Se on ollut minun mielestäni hyvää tässä, että pelaajat ovat heittäneet treeneissä ja harjoitusmatseissa sielunsa peliin. Yrittäminen on ollut silmiinpistävää. Seuraava taso on se, että saamme rytmejä ja ajatusta mukaan. Ne tulevat sitten ajan kanssa. Nyt isona teemana on ollut se, että saamme tekemistä ja reagointia vähän nopeammaksi kuin mitä se on ollut, Jokinen käy läpi.

HIFK:n tämän kesän hankintapolitiikka on osaltaan selittynyt sillä, että sen nykyjoukkue on jo varsin kallis, puhumattakaan kaikista muista kuluista. Rahaa ei ole pahemmin käytössä.

Tämä on johtanut siihen, että nuoret pelaajat ovat saaneet varsin isoja näyttöpaikkoja kesän harjoitusotteluissa muun muassa tähtipelaajien Jori Lehterän ja Petrus Palmun rinnalla.

– Nuoret pelaajat ovat tulleet ennakkoluulottomasti mukaan tuohon. Heitä haastetaan siinä, että älkää alistuko pelkästään kiekon syvään laittamiseen, vaan haastakaa pakkeja ja yrittäkää. Ei tarvitse miettiä sitä, että jos kiekko menetetään. Eteenpäin vain opin kera. Tuo on myös sellaista itsetunnon kohotusta. Valmentaminen on kuitenkin sitä, että pitää kannustaa pelaajia kokeilemaan rajojaan. Jos niitä ei kokeile, ei ikinä tiedä, että missä ne menevät, Jokinen avaa valmennusfilosofiaansa.

Vaikka HIFK:hon kohdistuu kysymysmerkkejä sen pelaajarungon kautta, Jokinen ei kiertele, kun hän puhuu menestysodotuksista.

– HIFK haluaa aina menestyä. Ihan sama, että ketä siellä rosterissa on ja mikä se nimilista on. IFK haluaa olla aina kärjessä. Ei meidän tarvitse tällä hetkellä sen enempää huudella, vaan antaa tekojen näyttää sen, mitä me olemme, Jokinen toteaa rauhallisena, jakaen suoraa tekstiä perään:

– Kaikki tiedostavat sen, että organisaatio odottaa menestystä, pukukopin sisällä odotetaan menestystä ja yhteisö odottaa menestystä. Se on ollut… ihan rehellisesti sanottuna, aika kapeaa tässä. Se on jäänyt juuri tuolle sananhälinän partaalle viimeisten 20 vuoden aikana. Ei sitä oikein ole tullut. Minulle menestyvän organisaation malli on Tampereen Tappara. Kun menee Tampereella halliin, näkee heidän mestaruusviirinsä ja kun katsoo sen joukkueen historiaa, he eivät ole olleet montaa kertaa siinä tilanteessa, etteivätkö he olisi antaneet itselleen mahdollisuutta pelata finaalipaikasta. Se, että miten HIFK pääsee tuolle tasolle… noista asioista on puhuttu viimeiset kymmenen vuotta. Antaa tekojen puhua puolestaan. Aika näyttää, että pääsemmekö me sinne, minne haluamme päästä vaiko emme, Jokinen summaa.

Uusi SM-liigakausi lähtee käyntiin 9. syyskuuta. HIFK kohtaa avauskierroksella Jokisen entisen joukkueen Jukurit.