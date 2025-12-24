Kiekko-Espoon vastuuluotsin Jyrki Ahon, 51, valmennustyylistä voi syntyä julkisten esiintymisten perusteella vääränlainen kuva.

Ahon uran vaiheita käytiin läpi MTV Urheilun liigalähetyksessä viime viikonloppuna. Asiantuntija Juhamatti Aaltonen huomautti, että vaikka Aholta kuullaan median edessä usein Risto Dufvalta tuttua, "dufvamaista rentoilua" ja sutkautuksia, joukkueen arjessa totuus on toinen.

– Tosi tiukka ja vaativa valmentaja, Aaltonen alleviivasi.

Asiantuntija Pekka Saravo tietää, että JYPissä kaksi mestaruuttakin saavuttanut Aho on hyvä keskustelija, joka ymmärtää pelaajan näkökulmaa.

– Katsojilla saattaa olla kuva, että treeneihin mennään heittämään läppää ja naureskelemaan, mutta ei ole kyllä yhtään sitä, Saravo summaa Ahon valmennuslinjan.

Yllä olevalla videolla myös Aho kommentoi uransa vaiheita.