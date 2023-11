Helena Petäistö: Rokotussekoilu ja irvokas maskilinjaus todistavat, että Suomesta on tullut vahvojen valtakunta – riskiryhmät jätetään surutta syrjään

Voiko puhua enää sivistysvaltiosta, kun vanhukset joutuvat jonottamaan ulkona sateessa ja kylmässä seisten? Mihin ihmeeseen meiltä on kadonnut organisaatiokyky, jolla on aiemmin ylpeilty? Entä etiikka, empatia ja jopa tasa-arvo? Mistä ovat tulleet outo omahyväisyys ja ihmeellinen denialismi, tosiasioiden kieltäminen?

Jotakin on sössitty

Nyt, kun Suomen koronakuolleisuusluvut ovat väkilukuun verrattuina nousseet maailmantilastojen ykköseksi, pitäisi hälytyskellojen soida ja lujaa. Koronakuolleisuus lisääntyy viikko viikolta.

Miten tällainen tilanne on ylipäätään voitu saavuttaa yhdessä Euroopan harvimpiin asutuista maista vailla kansainvälisen liikenteen suuria solmukohtia? Jotakin on siis pakostakin sössitty pahan kerran. Jos koronakuolleita on maailmanennätysmäärä, ei taudin vakavuutta voida kieltää.

Jo koronapandemian ensi metreillä yllätyttiin siitä, että Suomella ja muilla Pohjoismailla olikin vähiten tehohoitopaikkoja asukasta kohti Euroopassa. Esimerkiksi Italiassa niitä oli paljon enemmän. Paha kolaus pohjoisen oletetulle paremmuudelle.

Kun sellainen pula kerran vallitsee, sitäkin suuremmalla syyllä meillä pitäisi käyttää kaikki käytettävissä olevat keinot riskiryhmien ja vanhusten varjelemiseksi, etteivät he kuormittaisi vähäisiä ja kalliiksi tulevia tehohoitopaikkoja ja rajallisia vuodepaikkoja ylipäätään. Jälleen kerran yli leikkausjonojen kesto ylittää yli lain sallimat kuusi kuukautta sairaaloiden kuormituksen takia.

Nyt saa elää – kuolemanvaara vanhuksille

Kun pääministeri Sanna Marin (sd.) julisti, että nyt alamme elää, merkitsi se riskiryhmille ja vanhuksille pikemminkin kuolemanvaaraa. Get over it! päättivät nuoret kuuntelematta kokeneempia.

Kun THL puhuu nyt eri asteisista hengitystieviruksista rinnastaen koronan kausi-influenssaan, auktoriteettiaseman saavuttanut laitos sulkee tarkoituksella silmänsä monilta kansainvälisiltä tutkimuksilta, jotka todistavat longcovidin vakavuudesta ja pitkäkestoisista seurauksista.

Longcovidin vaara erottaa koronaviruksen karmealla tavalla kaikista muista hengitystieviruksista. Siihen liittyvät valtava uupumus, hengenahdistus ja aivosumu, jopa osittainen tai hetkittäinen muistinmenetys, jotka johtavat työkyvyttömyyteen.

Sitä paitsi bingo saattaa sattua kenen tahansa kohdalle, ei vain heikoimpien ja hauraimpien. Ei siis ole ihan itsestäänselvyys, että perusterve, työikäinen kansalainenkaan selviää pelkällä lievällä versiolla. Ja niille amerikkalaistutkimuksille, jotka ovat osoittaneet, että lievimmistäkin koronatapauksista jää elimistöön haittaa loppuiäksi, on Suomessa vain tuhahdettu. Tällainen ylimielisyys saattaa vielä kostautua ja tulla maallemme kalliiksi.

Mutta kun tiedetään, että riskiryhmät ja vanhukset eli heikot ja hauraat niitä kuolleisuustilastoja nostavat ja että lääkärietiikka velvoittaa käyttämään kaikkia käytettävissä olevia keinoja tasapuolisesti kaikille, miksi se ei Suomessa onnistu, vaikka keinoja on? Työkalupakista löytyvät rokotteet, koronalääkkeet ja suojamaskit.

Ei pitäisi olla vaikeaa arvioida, milloin rokotukset on aloitettava

Pandemiasta on kokemusta jo yli kolmen vuoden ajalta. Jos THL:llä on tilastotiedettä lukeneita työntekijöitä, ei heille ole vaikeaa kyetä arvioimaan, milloin rokotukset on aloitettava.

Esimerkiksi Ranskassa riskiryhmille ja yli 65-vuotiaille tuli kutsu, toistan kutsu postissa koronarokotukseen syys-lokakuussa. Elokuussa astui voimaan uusi laki, joka sallii koronarokotukset myös apteekissa. Monia muita rokotuksiahan ranskalaisapteekkarit ovat saaneet antaa jo aiemmin, mutta elokuusta lähtien he ovat voineet hankkia tarvittavan tietotaidon myös koronapiikin antamiseen.

Ranskan apteekkiverkosto on tiheä – kaupunkien keskustassa ”la pharmacien” vihreä risti välkkyy lähes joka korttelissa – joten suuria ongelmia rokotusajan saamiseen ei ole, mutta jos joku haluaa ja tarvitsee rokotteen välittömästi, hän voi hakea sen apteekista ilmaiseksi ja pistättää piikin niillä lukuisilla sairaanhoitajilla, jotka harjoittavat ammattiaan toiminimellä.

Sekä riskiryhmään kuuluvat että yli 65-vuotiaat saavat siis rokotuskutsun kotiin omalla nimellään, mutta ilmaisen rokotteen saa jokainen vähintään 11 vuotta täyttänyt kansalainen niin halutessaan. Todella ihmetyttää, miksei meillä koronarokotetta anneta kaikille halukkaille, vaikka se on halvin ja helpoin keino ehkäistä joukkosairastumista. Sehän taas tulee kalliiksi ja aiheuttaa kaaosta siitä seuraavalla kuormituksella.

Myös Ruotsissa ja Yhdysvalloissa saavat koronarokotteen kaikki halukkaat, ja Ruotsissa voi myös käydä piikillä apteekissa ajanvarauksella.

Rokotetta ei riitä edes kaikille riskiryhmäläisille

Meillä organisointi sakkaa pahasti, sillä paitsi että rokotukset annetaan jälleen kerran myöhässä vasta, kun uusi koronavariantti jo jyllää täyttä häkää, eletään myös varsinaista pula-aikaa.

Sekä rokotteista että hoitajista on pulaa. Suomessa on kaksi miljoonaa riskiryhmään kuuluvaa, mutta silti uutta rokotetta koronan viimeisintä varianttia vastaan on tilattu vain 1,3 miljoonaa. Voi vain ihmetellä, miksi.

Lisäkysymys kuuluu, onko lisää tilattu, sillä EU:n yhteistilauksesta rokotetta saa Suomikin nopeasti lisää. Luojan kiitos meillä on EU, sillä se takaa rokotteiden alhaiset hinnat ja riittävän määrän. Jos olisimme vain omien ostosten varassa, hukka meidät perisi tällä organisoinnilla.

Miksei edes Tanskan mallia?

Mutta jos Euroopan kustannustehokkaimmalla – lue: niukimmalla – terveydenhoidolla ylpeilevä Suomi haluaa säästää vielä tästäkin, miksei meillä oteta käyttöön edes Tanskan mallia? Tanskassa koronarokotteet ovat myynnissä apteekeissa. Meilläkin apteekkarit varmasti oppisivat rokottamaan korvausta vastaan, ja luulisi myös eläkkeellä olevia sairaanhoitajia löytyvän piikitykseen.

Monilla paikkakunnillahan tilanne on mennyt niin, että eläkeläisreserviä olisi ollut tarjolla rokotustalkoisiin, mutta heitä ei ole saanut kustannussyistä palkata avuksi.

Oppositiossa ollessaan kokoomus liputti avuksi yksityispuolta julkisen terveydenhuollon pullonkaulojen paikkaamiseen. Mitä hallitus nyt odottaa rokotteiden antamisessa apteekkeihin Tanskan mallin mukaan?

Paxlovid

Entä sitten pandemian kestäessä kehitetty koronalääke Paxlovid? Se sai EU:ssa myyntiluvan vuoden 2022 alussa, ja Suomeen sitä on otettu 15’000 annosta. Sitäkin nyt pantataan, kun varasto on loppumassa ja lisää on vasta tulossa. Jälleen kerran liian vähän ja liian myöhään.

Kyseessä on reseptilääke, jottei sitä käytettäisi sellaisten lääkkeiden ohella, joiden tehoon se voisi vaikuttaa. Nähtävästi sitäkin pidetään Suomessa liian kalliina julkisessa terveydenhuollossa, vaikka muualla se on käytössä ja sillä on vähennetty kuolemia. Miksei siis sitäkin voisi antaa halukkaille myyntiin lääkärin määräyksestä?

Mikä siinä maskien käytössä on niin vaikeaa?

Niitähän käytetään Aasian maissa ahkerasti flunssankin leviämisen estämiseen ja kaikkialla koronatartuntojen rajoittamiseksi. Suomessahan maskeista tuli heti koronan alkumetreistä alkaen elämääkin suurempi asia viranomaisten mokien ja skandaalien johdosta, ja siitä lähtien ne julistettiin meillä käytännössä hyödyttömiksi. Tiettyjen tahojen kasvojen säilyttämisestä tuli Suomessa tärkeämpää kuin kansanterveydestä.

Ranskassakin mokattiin maskien kanssa pahasti, mutta asia korjattiin ripeästi, ja pahimpina aikoina oli voimassa maskipakko. Eikä mikä tahansa maskipakko. Helsingin naapurini meni niihin aikoihin Saksan puolelle Müncheniin ja siellä pahaa aavistamatta kauppaan kirurginen maski kasvoillaan.

Hän sai kauppiaalta kipakan julkisen ripityksen tulostaan sisälle moisen rätin kanssa ja nopean häädön ovesta ulos, sillä Saksassakin vaadittiin kaupoissa ja julkisissa liikennevälineissä tehokas FFP2-maski. Muuten jäivät matkat tekemättä ja ostokset ostamatta.

Kansallinen omahyväisyys

Eikä syyttä, sillä lukuisat kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet FFP2 ja FFP3-maskien tehon, mutta meillä kansallinen omahyväisyys on estänyt niihinkin luottamisen. Piti saada ikiomaa luotettavaa tutkimusta, vaikkei sellaiseen ollut varaakaan. Mutta nytpäs on omaa tutkimustakin vihdoin saatavilla, sillä Helsingin yliopistolla asiasta väitteli viime elokuussa supisuomalainen lääkäritutkija Leena Oksanen.

Oksasen mukaan hengityssuojain pienentää merkittävästi koronalle altistumista. Kirurginen maski leikkaa ilman virusmäärästä pois 20-75 prosenttia, tiiviisti kasvoille asetettu FFP2-maski 94 prosenttia ja FFP3-maski peräti 99 prosenttia.

Silti tästäkin tutkimuksesta huolimatta ja ennen kaikkea siitäkin huolimatta, että todistetusti koronavirus leviää ennen kaikkea ilmateitse eikä niinkään kosketuksesta, meillä ohjeistetaan itsepäisesti käyttämään käsidesiä eikä suositella kasvomaskia eikä tuuletusta niin kuin muualla tehdään. Todella hämmästyttävää ja hämmentävää! Eikö nyt kelpaa suomalainenkaan tutkimus?

Koronavalistusta on monenlaista – tehokasta ja irvokasta

Pyhäinmiestenpäivästä lähtien alkoi Ranskan radiossa pyöriä terveysministeriön muistutus uudesta korona-aallosta ja uuden variantin agressiivisesta leviämisestä. Tiedotteessa toistetaan tunnetut varotoimenpiteet turvaväleistä käsien pesuun ja kasvomaskeista huoneiden tuuletukseen. Totutun litanian jälkeen uutta seuraa tiedotteen lopussa: ”Muistakaa aina kasvomaskin käyttö vanhuksen seurassa”!

Tässä valossa on irvokasta, ettei Suomessa vaadita kasvomaskin käyttöä hoitohenkilökunnalta enää edes hoivakodeissa eikä kotihoidossa. Joillakin alueilla on asiasta tehty myönteinen päätös, mutta valtakunnanlaajuista päätöstä näin tärkeästä turvatoimesta ei ole. Sellainen pitäisi ehdottomasti tehdä välittömästi, jos vaalipuheiden mukaisista kunniakansalaisista yhtään välitetään. Sivistysvaltion tunnusmerkki on vanhusten kunnioittaminen.

