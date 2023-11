THL: Muista tämä koronan kotitestien tuloksista

THL:n johtava asiantuntija Niina Ikonen kertoo, että kotona tehtävä antigeenitesti tunnistaa virustartunnan parhaiten, kun oireiden alusta on kulunut vain muutama päivä.

– Negatiivinen testitulos ei kerro varmuudella, että kyseessä ei ole virus, jota testillä on haettu. Tärkeää on, että jos on oireita, tauti sairastetaan kotona ja vältetään mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisia kontakteja, Ikonen painottaa THL:n tiedotteessa.