Kommentti: Ensin maskit ja rokotukset, nyt koronapassit – näin poliittiset kunniakysymykset ja hämäläinen muutosvastarinta torppaavat Suomen koronataistelua

Jo monta kertaa on toistunut ilmiö, jossa Suomi tietoisesti ohittaa ilmiselvästi nousevan kansainvälisen trendin. Monet muut maat ensin kiinnostuvat jostain koronavastatoimesta, sitten alkavat selvittää, sitten hyväksyvät poliittisesti ja ottavat laajasti käyttöön.

Esimerkki 1: Maskit

Vuosi sitten keväällä käytiin kiivas kansainvälinen keskustelu maskeista. Nousi esiin, että Aasiassa maskien käyttö on arkipäivää, ja muun muassa Japani ja Singapore saivat tartuntalukunsa pysymään aisoissa.

Esimerkki 2: Rokotteet

EU:sta sanottiin, että meillä on yhtenäinen rokotehanke, joka pitää huolta kaikkien jäsenmaiden rokotekattavuudesta. Myöhemmin kävi ilmi että EU:n sopimuksissa oli epämääräinen muotoilu, jossa tehtaita vaadittiin lähinnä toimittamaan sovittu rokotemäärä ”parhaan kykynsä mukaan”.

Entä kuinka kävi yhteisvastuulle? Ei kovin hyvin: EU-maiden välille on jo alkanut kehittyä selviä kansallisia eroja rokotekattavuudessa.

Jos EU:lla on yhteinen rokotusohjelma josta ei poiketa, niin miten ihmeessä Tanskassa on annettu 130 rokoteannosta per 100 kansalaista? Samaan aikaan vastaava luku EU:ssa 107 ja Suomessa selvästi EU:n keskitasoakin alempi 103.