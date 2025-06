Helena Petäistön kolumni: Paljon onnea vaan, rakas Donald!

Yhdysvaltain presidentti Donald Tuskin toisen presidenttikauden aikana vietetyt syntymäpäivät eivät jääneet huomiotta; siitä pitivät huolen sekä itse itselle järjestetty sotilasparaati että vastustajien järjestämät laajat mielenosoitukset. Mutta entinen bestis Elon Musk puuttui onnittelijoiden joukosta, kirjoittaa MTV Uutisten kolumnisti Helena Petäistö.

Kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron levitti Trumpille punaista mattoa kahdeksan vuotta sitten Pariisissa, hän teki sen niin kuin psykologit olivat häntä neuvoneet: Trumpin kaltaiseen megalomaaniin tepsii vain imartelu.

Macron ei jättänyt tehtävää puolitiehen, vaan kutsui Yhdysvaltain uuden presidentin Pariisiin Ranskan kansallispäivänä, jolloin Champs Élysées’llä nähdään vuosittainen läntisen maailman suurin sotilasparaati.

Jo edellisiltana vierasta oli pehmitelty Eiffel-tornin loisteliaassa tähtiravintola Jules Vernes’ssä. Siltä varalta, ettei hampurilaisia syövälle ja cocacolaa juovalle jenkkipresidentille kelpaisi hummeri eivätkä Ranskan kalleimmat vuosikertaviinit, ainakin valaistu Pariisi jalkojen juuressa tekisi vaikutuksen.

Seuraavana päivänä Concorden aukiolla kunnia-aitioon istutettu suurvaltajohtaja seurasi mahtavaa sotilasparaatia innostuneena kuin pikkupoika.

Tuskin oli taitolentäjien katras lopuksi ujeltanut ranskalaishävittäjillä jättäen Champs Élysées’n ylle sinipunavalkoisen vanan, kun Trump hoksasi, että juuri tällaisen hänkin haluaa Washingtoniin - mutta vieläkin mahtavampana, of course!

Tällainen näky Trumpille tarjoutui Pariisissa heinäkuussa 2017.

Trump ei peitellyt innostustaan.

Nyt se siis vihdoinkin toteutui. ”On n’est jamais mieux servi que par soi-même” eli ranskalaisen sanonnan mukaan kukaan ei palvele ketään paremmin kuin hän itse.

Sillä periaatteella antoi 79 vuotta täyttävä Trump siis itselleen 45 miljoonaa dollaria maksaneen synttärilahjan. Oh, no! Ei nyt sentään, vaan koko sotilasparaatihan järjestettiin Washingtonissa Yhdysvaltain armeijan 250-vuotismerkkipäivän kunniaksi.

Jos siihen osui myös presidentin syntymäpäivä, se oli silkkaa sattumaa.

Eihän Trump nyt suinkaan mikään kunkku ole, vaikka juuri siitähän yritettiin eilen vahvasti tiedottaa yli 2 000:lla paikkakunnalla ympäri maata, kun ”No kings” -niminen mielenosoitus oli onnistuneesti organisoitu maanlaajuisesti.

Sadat tuhannet ihmiset osoittivat mieltään Trumpin politiikkaa vastaan.

Kaikesta päätellen Trump sai vastustajiltaan synttärilahjan, joka ei jää tähän. Todennäköisesti pitkään odotettu Trumpin vastainen protestointi pääsi viimeinkin alkamaan juuri nyt.

Onneksi sekä sotilasparaati että kuninkaan vastaiset mielenosoitukset sujuivat rauhallisesti, sillä toisinkin olisi voinut käydä ottaen huomioon Trumpin toimet Los Angelesissa.

Se, että Trump lähetti rauhallisesti sujuneisiin mielenosoituksiin kansalliskaartin sotilaita, oli ilmiselvää provosointia ja herätti epäilystä siitä, että presidentti haluaakin rauhattomuuksien leviävän. Jos mekkalointi leviäisi tarpeeksi laajalle, se antaisi mahdollisuuden ottaa poikkeustilalait käyttöön - ja silloin kaikki olisi mahdollista.

Somessahan Trump on ehtinyt jo julistaa itsensä sekä kunkuksi että paaviksi.

No kings -liikehdinnällä on kuitenkin myös historiallistakin pohjaa. Yhdysvaltain ensimmäisellä presidentillä, George Washingtonilla väitetään nimittäin olleen mielessä ei enempää eikä vähempää kuin entisen emämaan, Britannian, kuninkuus.

Trump on havitellut Yhdysvaltain ohella vain Kanadan ja Grönlannin kuninkuuksia.

Trump teki kunniaa sotilasparaatilleen Washingtonissa lauantaina.AFP / Lehtikuva

Mielenosoittajat ja poliisi ottivat yhteen Los Angelesissa lauantaina.AFP / Lehtikuva

Yksi huomattava vieras loisti poissaolollaan; entiseltä bestikseltä, Elon Muskilta, ei onnitteluja herunut. Ja näyttää siltä, että maailman mahtavimman nokkamiehen ja maailman rikkaimman miehen välirikko on jo revennyt niin pahaksi, että paluuta entiseen tuskin enää on.

John Waynen sanoin nyt lienee ylitetty se kuluisa ”the river of no return”, varsinkin kun Trumpin tyyliin ei kuulu unohtaa menneitä.

Kun Elon Muskin yllättävää saapumista Valkoiseen taloon kauhisteltiin, monet olivat kuitenkin luottavaisia, ettei kaksi yhtä suurta egoa kauan sovi samaan huoneeseen. Yllättävää oli, että välirikko tapahtui näin nopeasti.

Se oli myös Muskille yllätys, sillä kun byrokratian karsijan erikoistehtävän kestoksi oli sovittu 130 päivää, hän anoi siihen jatkoa - eikä saanut.

Ihmekö tuo, jos on alussa luvannut 2 000 miljardin dollarin säästöt, laskenut päämäärän sitten itse 1 000 miljardiin dollariin, ja lopulta toteutuneet säästöt lienevät vain 150 miljoonan dollarin luokkaa.

Tosiasiassa Muskin huseeraus tulee päinvastoin hyvin kalliiksi, sillä niin paljon pätevää virkamieskuntaa on pantu pois esimerkiksi verohallinnosta ja seuraukset voivat olla todella pahat. Tiettävästi jopa Trump itse alkoi lopulta kysellä lähipiiriltään, tulikohan Muskin pestaamisessa tehdyksi virhe.

– Kyllä tuli! olisi Bill Gates vastannut suoralta kädeltä, sillä hän oli Piilaakson porukasta ensimmäinen, joka alkoi arvostella Muskia kovin sanoin. Gatesin mielestä on irvokasta, että maailma rikkain mies lakkautti USAidin ja on aiheuttanut sillä jo nyt tuhansien maailman köyhimpien lasten kuoleman.

Lue myös: Tältä Trumpin sotilasparaati näytti taistelupanssarivaunun kyydissä

Trumpin entinen neuvonantaja Steve Bannon puolestaan on sanonut Muskista herttaisesti, että tämä on nero insinöörinä, mutta muuten osaa käyttää kaikkia muita hyväksi.

Trump itse haukkui Muskia lopulta hulluksi huumeidenkäyttäjäksi.

Trumpin veli on kuollut alkoholiin, ja siitä lähtien Trump itse on tiettävästi juonut vain cocacolaa, eikä hän siedä myöskään huumeita. Musk puolestaan on ilmoittanut julkisesti käyttävänsä ketamiinia päivittäin. Hänen hulluimmat älynväläyksensä ovat virkamiesselvityksen mukaan osuneet juuri niihin päiviin, jolloin hän on ottanut monia huumeita sekaisin.

Maailman rikkaimpana miehenä Musk ei ole tietenkään tottunut siihen, että hänelle annetaan pakit.

Riita alkoi Trumpille täytenä yllätyksenä, kun sydänjuuriaan myöten loukkaantunut Musk haukkui tämän budjetin julkisesti ”ällöttäväksi karmeudeksi”. Ei hän siinä paljon väärässä ollutkaan. sillä Trumpin BBB eli ”Big Beautiful Bill” lisää Yhdysvaltain jo nyt ilmiömäistä budjettivajetta 2 400 miljardilla.

Käsittämättömiä lukuja!

Trump koki entiseltä bestikseltään tulleen julkisen arvostelun petturuutena ja kertoi tästedes säästävänsä siinä, että panee katkolle Muskin omistamien SpaceX:n ja Starlinkin sopimukset.

Siihen Musk puolestaan totesi - taas julkisesti tietenkin - että ilman hänen rahallista panostustaan eivät Valkoisen talon ovet olisi enää koskaan avautuneet Trumpille uudelleen. Siinäkin voi olla perää, sillä Musk syyti Trumpin kampanjaan huimat 280 miljoonaa dollaria.

Lisäksi Musk puolestaan uhkasi itse panna katkolle omistamansa DragonX:n, joka huoltaa kansainväliset miehitetyt avaruusalukset.

Näin julmaksi saattaa siis mennä taistelu, kun intohimoisena idyllinä alkanut suhde loppuu.

Musk otti poikansa X ' A-Xiin mukaan vierailulle Valkoiseen taloon helmikuussa.AFP / Lehtikuva

Trumpin voitettua ja Muskin päästyä Valkoiseen taloon, miljardööri julisti somessa, että hän on niin kiintynyt Donaldiin kuin heteromies vain voi. Tiettävästi Musk on pitänyt Trumpia kuin toisena isänään. Voitonjuhlissa otetuista kuvista puuttuu Melanie, mutta Elon paistattelee kuvissa pikkupoikansa kanssa, joka puolestaan pääsi tuota pikaa kaivamaan kameroiden edessä nenäänsä presidentin työhuoneessa, Oval Officessa.

Musk itse pääsi pyhistä pyhimpään eli nukkumaan presidentti Abraham Lincolnin entiseen työhuoneeseen. Sen lisäksi hänelle suotiin suurin mahdollinen etuoikeus saada käydä yöllä hakemassa presidentin keittiön jääkaapista sveitsiläistä kinuskijäätelöä.

Ei ihme, että sellainen nousee lastentarhassa hattuun.

Samaan aikaan Valkoisen talon valtias sai vastustajiltaan hauskan uuden lempinimen Taco, joka häntä tuskin on hirveästi huvittanut. Taco tulee sanoista ”Trump Always Chickens Out”, Trump perääntyy aina.

Niin Trump on tehnyt niin tullitariffien kuin aluevaatimusten kanssa puhumattakaan Vladimir Putinista.

Venäjän diktaattori on saanut kuulla Trumpilta lukuisia uhkauksia siitä, että jos hän ei tee niin kuin Trump vaatii, ”kahden viikon kuluttua” Trump panee kovan kovaa vastaan. Kukaan ei enää ota Trumpin uhkauksia tosissaan, mutta Kremlissä ne taatusti huvittavat.

Toivottavasti kuninkaan vastaiset mielenosoitukset saivat sellaisen alkusysäyksen, että ne vain vahvistuvat ennen kuin Trump uhkaa toden teolla amerikkalaista demokratiaa.

Sekä Trumpilla että Muskilla on taas molemmilla sellaista voimaa, että he voivat tuhota toisensa. Toivokaamme heille onnea ja menestystä pyrkimyksessään.