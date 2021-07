Helena Petäistön kolumni: Ranskan terveyspassi tuo vastuun vapauden rinnalle – helpompi vaihtoehto raskaalle koronasululle

Ranskalaisten selvä enemmistö hyväksyy tiukentuneet otteet, ja rokotteen ottajien määrä on lisääntynyt ripeästi, sillä kyseessä on käytännössä huomattavasti helpompi vaihtoehto kuin koronasulku ja ulkonaliikkumiskielto. kirjoittaa MTV Uutisten kolumnisti Helena Petäistö.

Tämän kesän piti tuoda helpotusta koronatilanteeseen myös Ranskassa, missä sairaalat eivät ole enää ylikuormitettuja ja tartuntaluvut ovat olleet selvästi laskusuunnassa. Mutta toisin kävi, kun Delta-variantti tunkeutui voimalla maahan Iberian niemimaalta.

Espanjan rajalla sijaitsevalla Pyrénées-Atlantiques -alueella tartunnat tuplaantuivat heti parissa viikossa ja nyt koko maassa tartuntojen määrä on 140 prosenttia suurempi verrattuna aikaan ennen Delta-pirulaista. Tällä hetkellä tilanne on hälyttävä koko maassa; 22 000 tartuntaa vuorokaudessa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Viime maanantaina Macron kutsui Élysée-palatsiin koolle sekä Ranskan turvallisuuskomitean, ”nyrkin”, että pandemian alussa perustetun, hallitusta neuvovan terveysalan asiantuntijakomitean. Vielä samana iltana hän ilmoitti kansalaisille televisiossa lyhyesti kaksi asiaa: Terveys- ja hoiva-alan työntekijöille koronarokote tulee pakolliseksi syyskuun puolivälistä lähtien, ja jo elokuusta lähtien ”le passe sanitaire”, terveyspassi, tulee pakolliseksi ravintoloissa, kahviloissa, baareissa, ostoskeskuksissa, junissa ja lentokoneissa. Ei mitään korkealentoisia maalailuja, joihin Macronilla on taipumusta, vaan tiukkaa tekstiä.

Siitä lähtien koko viikon ajan on keskustelu maassa ollut totuttuun tapaan kiivasta niin kansalaisten keskuudessa kuin kansalliskokouksessakin. Ranskalaisten perusperiaatehan on aina vastustaa kaikkea pontevasti. Pandemian alussa peräti 60 prosenttia vastusti rokotusta. Rankan korona-ajan tuloksena nyt selvä enemmistö sentään kannattaa rokotusta, mutta kun alussa oli vaikeuksia rokotteiden saamisesta maahan, kirkui ranskalainen jo pilakuvassa: "Missä ne rokotteet oikein viipyvät, että voisin kieltäytyä niistä?"

Nyt tilanne on toinen. Useita todella rankkoja ja elämää tiukasti rajoittavia koronasulkuja ja ulkonaliikkumiskieltoja myöhemmin ja Delta-variantin nopean leviämisen johdosta ranskalaisten selvä enemmistö, 63 prosenttia, kannattaa Macronin uusia, aiempaa kovempia otteita.

Monet olivat ehtineet niitä jo toivoa, sillä kun ei itse ole päässyt yli vuoteen katsomaan lähisukulaistaan hoivakotiin tartunnan pelossa, ei ole ollut mukava tietää, että neljäsosa paikalla olevasta henkilökunnasta onkin rokottamatta. Hoivakodeissa on uusia kuolemantapauksia, jotka ovat olleet seurausta henkilökunnalta saaduista tartunnoista. Peräti 76 prosenttia ranskalaista pitääkin hoitohenkilökunnan pakkorokotusta oikeana. Nyt kaikki sairaaloissa ja hoivakodeissa työskentelevät rokotetaan; muuten edessä on lopputili syyskuun 15. päivänä.

Artikkeli jatkuu videon jälkeen.

2:52 Koronarajoituksia puretaan Euroopassa eri tavoin – näin toimivat Suomi, Ranska ja Englanti.

Elokuun puolivälistä lähtien suuressa osassa sisätiloja vaadittava terveyspassi puolestaan sisältää joko otetut rokotukset, tuoreen negatiivisen koronatestin tai todistuksen sairastetusta viruksesta. Sillä avautuu pääsy viettämään taas sitä elämää, joka on ranskalaisen elämänmuodon ydintä; istua ystävien ja läheisten kanssa hyvän ruoan ääressä bistrossa tai ravintolassa tai nauttia aperitiivista kahvilan pöydässä hyvässä seurassa. Nuorten mielestä baarit ja yökerhot ovat tietysti suorastaan huutaneet heitä uumeniinsa.

Macronin televisioesiintymisen jälkeen rokotuksiin tulikin heti kummasti vipinää. Viikon sisällä 3,7 miljoonaa ranskalaista varasi rokotusajan. Tällä hetkellä Ranskassa 42,5 prosenttia väestöstä on saanut kaksi rokotetta. Rokotuspaikkoja on nyt lisätty jopa rantalomakohteisiin. Saksassa vastaava määrä on 47 prosenttia.

Ranskan johtavien virologien kesken vallitsee yksimielisyys siitä, että rokotukset ovat avain pandemian selättämiseen. Heidän mukaansa siihen vaaditaan kuitenkin 90-prosenttinen kattavuus. Kaukana maalista siis ollaan yhä, sillä 40 miljoonan kansalaisen rokottamisella on saavutettu vasta 60-prosenttinen kattavuus. Vasta sitten, kun 60 miljoonaa ranskalaista on rokotettu, alkaa virologien vaatimus olla täytetty.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Koronapassi puhuttaa läpi Euroopan

Ravintoloiden ja kahviloiden terveyspassivalvontaan on liittynyt paljon polemiikkia, sillä ravintoloitsijat, jotka toivovat saavansa taas asiakkaansa takaisin ovat vastahakoisia ottamaan viheliäistä poliisin roolia. Siksi hallitus kaavaili ensin peräti 45 000 euron sakkoa heille, jotka rikkovat passivalvontaa. Hallituksen vahva mies, valtionvarainministeri Bruno Le Maire, piti kuitenkin alusta alkaen niin suurta rangaistusta kohtuuttomana. Nyt rangaistussakoksi on tulossa 1 600 euroa, ja vasta kolmannella rikkomuskerralla alkavat sakot olla tuntuvampia. On kuitenkin todettava, että juuri lakien noudattaminen ja niiden valvonta ovat aina olleet ongelma Ranskassa.

Ranskan jokaisen kunnan- ja kaupungintalon seinässä lukee komeasti ”Liberté, égalité, fraternité”, Vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Kiivaimmat keskustelut on nyt käyty vapauden menettämisestä uusien vaatimusten mukana. Pahimmat vastustajat nimittävät Macronia diktaattoriksi ja äärioikeisto syyttää häntä jopa Apartheidista, kansalaisten eriarvoisuuden lietsomisesta. Suurin osa kuitenkin ymmärtää, että kyse on päinvastoin nimenomaan keinoista pitää yhteiskunta avoimena kenenkään turvallisuutta vaarantamatta.

Meillä Suomessahan Osmo Soininvaara, jota ei nyt oikein voi syyttää diktaattorin elkeistä, toivoisi myös koronapassia, jolla pääsisi ravintolaan ja kulttuuritapahtumiin. Sitä toivoo myös koko suomalainen tapahtumateollisuus. Sen sijaan ne ravintolat ja poliitikot, jotka pitävät niitä hankalina ja ongelmallisina yhdenvertaisuudelle, tuntuvat unohtavan, että vapaus edellyttää aina vastuuta.

Tästä toivoisi Suomessakin kunnon debattia Ranskan malliin. Jo 1600-luvulla englantilainen Thomas Hobbes varoitti poliittisen filosofian tunnetussa pääteoksessaan Leviathan, että vapaus ilman rajoja johtaa vääjäämättä pahimman laatuiseen tyranniaan.

Ranskassa kantaa otti kuluneella viikolla arvostettu Sorbonnen yliopiston sosiologi Gérald Bronner. Hän muistuttaa, että yksilön vapauksien säätely on välttämätöntä, sillä ihmisten itsekkyys voi tuhota yhteisen edun: ”Juuri siinä tilanteessa olemme nyt, kun meitä tyrannisoi virus, joka uhkaa terveyttämme, liikkumisvapauttamme ja elämäniloamme. Ne hyväuskoiset, jotka kieltäytyvät rokotuksista joidenkin epätodellisten vaarojen takia, edistävät vain tyrannian etenemistä. Nyt ilmoitetut toimenpiteet ovat päinvastoin pikemminkin vapauksiemme palauttajia kuin niiden uhka, ” kirjoittaa Bronner.

Saksan liittokansleri Angela Merkel vetosi kuluneella viikolla saksalaisiin menemään rokotukseen tässä viruksen uudessa, ärhäkkäästi etenevässä vaiheessa ja sen lisäksi myös puhumaan rokotteen välttämättömyydestä omalle lähipiirilleen. Saksassa vain tuhkarokkorokote on pakollinen, mutta joukko lasten vanhempia on valittanut siitä Karlsruhen perustuslakituomioistuimeen lapsen fyysisen koskemattomuuden nimissä, joten Merkelillä ei ole halukkuutta kiristää toimia niin, että niille tulisi lopullisesti seinä vastaan Karlsruhessa.

Ylipäätään Euroopan unionin maissa koronapassi on saamassa yhä enemmän kannatusta Deltan leviämisen myötä. Tanska oli aivan ensimmäinen jäsenmaa, jossa otti passin laajaan käyttöön sisätiloissa kuten ravintoloissa, kahviloissa, baareissa, museoissa, kirjastoissa, elokuvissa ja niin edelleen. Itävalta on toinen maa, jossa koronapassi on yhtä laajassa käytössä.

Irlannissa on rokotepassi vaadittu viime maanantaista lähtien ravintoloissa ja pubeissa. Irlannin pääministeri Michael Martini mukaan nyt menossa on kova kilpajuoksu rokotteen ja Delta-variantin välillä: ”Me haluamme rokotuksen voittavan!”

Italiassa terveyspassin käyttöä laajennetaan ravintoloiden, kahviloiden, treenisalien ja uimahallien lisäksi nyt juniin, laivoihin ja lentokoneisiin. Italia on myös ainoa maa, joka on jo ennen Ranskaa asettanut rokotepakon hoitohenkilökunnalle.

Kreikassa on myös viimeisen viikon ajan vaadittu passia ravintoloiden, kahviloiden ja baarien sisätiloissa. Kreikka on nyt Italian ja Ranskan tavoin myös määräämässä rokotepakon hoitohenkilökunnalle.