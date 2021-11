Eeva Lehtimäen kommentti: Koronapassista tuli viinakortti – saako edes jano rokotekriittisiä piikille?

Syksy meni ja korona tuli, kuten vuosi sitten. Tartuntakäyrän suunta on ollut reippaasti ylöspäin viime viikot.

Erilaisten rajoitusten tarkoituksena on turvata viime kädessä sairaanhoidon kestävyys, erityisesti tehohoitopaikkojen riittävyyden kanssa mennään lähellä riskirajaa.

Koko syksyn Suomessa on maaniteltu, kirottu ja ymmärretty rokottamattomia. Kahden rokotuksen ottaneiden yli 12-vuotiaiden määrä roikkuu edelleen hiukan yli 80 prosentissa. Ainakin itselleni on ollut yllätys ja pettymys, miten fanaattiseksi rokotusten vastustaminen on yltynyt Suomessa.