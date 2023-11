Korona: tartunnat, oireet, rokotukset, maskit? Näin vastaavat lääkärit eri puolilta Suomea

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSissa päivystykset ovat täyttyneet koronapotilaista. Helsingin Sanomien mukaan Uudellamaalla päivystyksissä on tehty uusi ennätys niiden potilaiden määrässä, jotka olisi jo aika siirtää jatkohoitoon.

Kysyimme tautitilanteesta kolmelta infektiolääkäriltä eri puolilta Suomea.

Mikä on koronatilanne alueellasi tällä hetkellä?

Ville Lehtinen, infektioylilääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointialue:

Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä lähti nousuun lokakuun lopulla. Määrä on pysynyt korkeana, mutta vähän on tultu jo huipusta alaspäin. Perusterveydenhoidossa ja erikoissairaanhoidossa on 52 koronapotilasta. Tehohoidossa on yksi potilas.

Mari Kanerva, ylilääkäri, Varsinais-Suomen hyvinvointialue:

Vuodeosastoilla on 36 potilasta, joista 20:llä korona on varsinainen hoidon syy. Tehohoidossa on kaksi potilasta. Tautihuippu saavutettiin noin viikko sitten ja nyt on nähtävissä pieni liukumäki alaspäin. Toivoa sopii, että esimerkiksi rokotusten alkaminen alkaa näkyä. Olemme aika lailla samassa tilanteessa kuin vuosi sitten marraskuussa.

Teija Puhto, infektioylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue:

Tapauksia on, mutta erikoissairaanhoito ei ole erityisen kuormittunut. Leikkauksia ei ole jouduttu perumaan. Tehohoidossa ei ole yhtään potilasta koronan takia. Koronapotilaat pärjäävät perusterveydenhoidon vuodeosastoilla.

Millaisia oireita koronapotilailla on?

Lehtinen: Kuumetta. Vakava koronatauti on muuttunut hyvin harvinaiseksi ja vakavan koronan aiheuttaman keuhkokuumeen hoidossa on ollut vain yksittäisiä potilaita.

Kanerva: Alkuvaiheeseen verrattuna tauti on kovin erilainen. Silloin keuhko-oireet veivät ihmisiä teholle. Nyt oireet ovat pääasiassa kuumetta ja yleistilan laskua. Myös suolisto-oireita on ollut.

Puhto: Kuumetta, yskää ja hengenahdistusta. Suurimmalla osalla on jokin puolustuskykyyn liittyvä perussairaus. Iäkkäillä potilailla kunto voi laskea nopeastikin ja he tarvitsevat vuodeosastohoitoa, mutta rokotettuina he eivät kuitenkaan ajaudu hengitysvajaukseen. Syöpä- ja elinsiirtopotilailla tilanne on huonompi.

Miten koronarokotukset ovat sujuneet?

Lehtinen: Rokotukset käynnistyivät lokakuun puolella ja avaamme huomenna ensimmäisen walk in -rokotuspisteen. Ajattelimme ensin, että ehtisimme hoitaa rokotukset pelkällä ajanvarauksella ennen korona-aallon alkamista. Huomisesta lähtien se on mahdollista myös ilman ajanvarausta.

Kanerva: Kysyntä on ollut alkuvaiheessa räjähdysmäistä ja rokotteita on tulossa lisää.

Puhto: Rokotuksista huolehtii perusterveydenhuolto, mutta käsittääkseni rokottajista on ollut pulaa. Rokoteaikoja pyritään myös lisäämään.

Miten suosittelisit maskin käyttöä tällä hetkellä?

Lehtinen: Maskia käyttämällä voi suosituksen mukaisesti pienentää omaa tartuntariskiä. Erityisesti yleisissä tiloissa, jossa on paljon muita ihmisiä.

Kanerva: Flunssaoireisille suositellaan maskin käyttöä julkisilla paikoilla. Oireisten ei kannattaisi tulla esimerkiksi sairaaloihin vierailulle ollenkaan. Paikoissa, joihin tulee paljon koronaa sairastavia, kuten sairaaloiden päivystyksissä, henkilökunta käyttää maskia ennaltaehkäisevästi.

Miten matalalla kynnyksellä nyt kannattaa jäädä töistä pois, jos oireet viittaavat koronaan tai influenssaan?

Lehtinen: Jos on hengitystieoireita, niin kannattaa jäädä kotiin lievienkin oireiden takia. Töihin lähtiessä riskinä on, että tulee niitä jatkotartuntoja. Sen jälkeen poissaoloja voi olla työpaikalla entistä enemmän.

Kanerva: Sitä kannattaa suhteuttaa muun muassa työtehtävään. Suositeltavaa on jäädä sairaana kotiin. Jos työtehtävä on sellainen, ettei korvaajaa ole ja vointi sen sallii, niin kannattaa käyttää työpaikalla maskia matalalla kynnyksellä.