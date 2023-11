HUSin Lehtonen ymmärtää rokotekiukkua: "Hirveän huonosti järjestetty"

– Onhan tämä hirveän huonosti järjestetty ja kolme vuotta on harjoiteltu koronan kanssa elämistä, joten pitäisi nyt jo osata rokotukset järjestää potilaslähtöisesti ja potilasturvallisesti, Lehtonen sanoo.

Suomessa influenssakausi ei ole vielä alkanut, mutta influenssarokotetta on ollut tarjolla. Sen sijaan koronavirus on kasvussa, mutta riskiryhmäläiset eivät ole saaneet koronarokotteita.

– On ajateltu säästettävän resursseja eli lähdetty tekemään tätä järjestelmälähtöisesti. Korona on kuitenkin jonkin verran vakavampi tauti kuin influenssa, joten terveydenhuollon vaikuttavuuden ja kansanterveyden kannalta tulisi suunnitella ensin koronan kannalta ja influenssa sitten siihen rinnalle, Lehtonen kertoo.

Hän muistuttaa myös, että influenssaa tulee tyypillisesti yksi aalto vuodessa, mutta korona-aaltoja on parhaimmillaan nähty jopa kolme.

Yksityiset toimijat jätetty ulkopuolelle

Suunnittelussa sekä rokotusten tuottamistavassa on Lehtosen mukaan ollut haasteita.

– On katsottu vain yhtä mahdollista vaihtoehtoa tuottamiseen. Muistetaan, että influenssarokotteita on annettu vuosikymmenet väestölle ja sitä on totuttu antamaan sekä yksityisellä että julkisella puolella.