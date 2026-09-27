Jani Halme ja Claudia Ketonen esittivät foxtrotin.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 27. syyskuuta ohjelman neljäs suora lähetys.
Toimittaja Jani Halme ja tähtiopettaja Claudia Ketonen tanssivat omalla vuorollaan foxtrotin Eino Grönin kappaleeseen Cherbourgin sateenvarjot.
Tuomarit Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen arvioivat tanssisuorituksen. He olivat hämmästyneitä Halmeen kehityksestä.
– Suomalaisen lavatanssin ydin on löytynyt, Uotinen hehkutti.
– Siellä oli ihan mallikkaita askelluksia. Onnistumisia, Haapalainen kehui.
– Tämä homma meni ihan rytmiin, Ahti-Hallberg sanoi.
Pisteitä pari sai 13.