Englannin ja Kroatian välinen L-lohkon huippuottelu eteni tauolle 2–2-tasatilanteessa. Harry Kane vastasi kisoissa jo loistaneiden muiden supertähtien huutoon ja osui Englannille kahdesti.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Uusitusta rangaistuspotkusta 12. minuutilla osunut Kane vei Englannin ensin johtoon, mutta Martin Baturina laukoi 36. minuutilla hulppean laukauksen ylänurkkaan ja toi Kroatian tasoihin.