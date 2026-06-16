MasterChef Suomi -kausi on nyt saatu päätökseen ja kauden voittaja on kruunattu.

MasterChef Suomi -kausi on nyt tullut päätökseensä. Kauden voittajaksi on kruunattu Mari Toivanen.

Alun perin Itä-Suomesta kotoisin oleva Mari on asunut ympäri maailmaa, mutta nyt hän on asettunut Kirkkonummelle näyttelijäpuolisonsa Jari Virmanin kanssa. Ruuanlaiton lisäksi Mari harrastaa matkailua, urheilua ja kirjoittamista.

– Tuntuu, että tässä olisi elänyt vuoden kokemukset hyvin lyhyessä ajassa. En voi sanoa, että olen sama ihminen kuin muutama viikko sitten. Tämä on ollut ihmistä muuttava kokemus. Tässä oppii tosi paljon itsestään, Toivanen sanoi heti voittonsa jälkeen.

Lieksalaislähtöinen Mari Toivanen on vuoden 2026 MasterChef Suomi -voittaja.

Keittiössä touhuamisen hän on aloittanut jo pienenä, jolloin äiti opetti Marille pohjoiskarjalaisten ruokien salat. Kiinnostus lisääntyi, kun hän aikuisiällä muutti Ranskaan ja sai sitä kautta tutustua täysin erilaisiin makuihin ja sen jälkeen moniin eri ruokakulttuureihin.

Muutettuaan takaisin Suomeen Mari tutustui mieheensä, jonka metsästysharrastus opetti hänet arvostamaan kotimaisia raaka-aineita ja riistaa uudella tavalla.