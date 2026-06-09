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MasterChef Suomi: Purjosta on moneksi, Marin resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset

Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Mikko kokkaa MasterChef Suomi: Purjosta on moneksi, Marin resepti MasterChef Suomi: Purjosta on moneksi, Marin resepti Julkaistu 09.06.2026 21:00 MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 14. jakson resepti. Vichyssoise (purjoperunakeitto) 1 kpl salottisipulia

1 kpl valkosipulinkynsi

1 kpl purjoa (valkoinen osa)

50 g voita

timjamia (nippu)

rakuunaa (nippu)

1 dl valkoviiniä

1 kpl perunaa

2 dl kanalientä

20 g lehtipersiljaa

1 dl kuohukermaa

suolaa

valkopippuria Purjotuhka ja -öljy 1 kpl purjoa (vihreä osa)

1 dl rypsiöljyä Purjotuhkamajoneesi 1 rkl dijon-sinappia

0,5 rkl valkoviinietikkaa

2 kpl keltuaista

1–2 dl purjoöljyä (tarvittaessa lisää rypsiöljyä) Purjo-koralli 30 g purjoöljyä

90 g vettä

10 g vehnäjauhoja Pitkään kypsytetty purjo 1 kpl purjoa (valkoinen osa)

1 rkl oliiviöljyä

0,5 kpl sitruunaa (kuori)

suolaa Pommes soufflées 1 kpl perunaa

1 kpl valkuaista

perunajauhoja

5 dl syväpaistoöljyä

Pommes brunoise

2 kpl perunaa

suolaa

5 dl syväpaistoöljyä Friteerattu keltuainen 2 kpl keltuaista

korppujauhoja

5 dl syväpaistoöljyä Valmistusohje Hienonna salottisipuli, valkosipuli (pyöreä) ja yhden purjon valkea osa. Paista pannulla voissa ja pehmennä. Lisää yrttikimppu timjamista ja rakuunasta. Lisää valkoviini ja redusoi, poista yrtit. Lisää paloiteltu peruna, kanaliemi. Kypsennä niin, että peruna on pehmeää. Sekoita blenderissä ja lisää persilja. Siirrä takaisin kattilaan, lisää hieman kermaa ja juuri ennen tarjoilua sekoita sauvasekoittimella voita sekaan. Mausta suolalla ja valkopippurilla.

Irrota purjon vihreät osat ja paahda niitä uunissa 250 asteessa niin pitkään, että ne ovat kokonaan tummia. Murskaa morttelissa, pistä osa teepalloon, sekoita toinen osa rypsiöljyyn blenderissä.

Sekoita keskenään dijon-sinappia, valkoviinietikka, kaksi keltuaista, purjoöljy ja rypsiöljy. Aja sauvasekoittimella tasaiseksi majoneesiksi. Mausta.

Sekoita vesi, purjoöljy ja vehnäjauho tasaisesti keskenään. Siirrä pulloon ja lisää pullon kautta kuumalle pannulle. Anna kiehua pannulla, kunnes seos harsoittuu ja rapeutuu keksimäiseksi. Mausta suolalla.

Leikkaa purjon vaalea osa irti ja pistele reikiä. Kääri purjo folioon oliiviöljyn, suolan ja sitruunan kuoren kanssa. Kypsennä uunissa noin 50 minuuttia 150 asteessa.

Viipaloi peruna todella ohueksi mandoliinilla. Levitä siivut silikonimatolle. Valele yksi siivu valkuaisella ja ripottele toiselle puolelle perunajauhoa. Liitä ne yhteen ja stanssaa pienellä ympyrällä. Kuumenna öljy noin 170 asteeseen, tiputa perunat varovasti kuumaan öljyyn ja valele niitä öljyllä, kunnes niistä tulee pallomaisia, eli puffattuja.

Kuutioi perunat tasakokoisiksi kuutioiksi. Keitä niitä suolavedessä noin minuutin ajan. Kuivaa ja anna jäähtyä hieman. Uppopaista perunat 170 asteessa, kunnes ne ovat kullanruskeita. Mausta suolalla.

Ota pyöreänmallinen silikonimuotti ja laita sen pohjalle korppujauhoja. Erottele varovaisesti keltuainen ja asettele se korppujauhojen keskelle. Peitä keltuainen korppujauhoilla. Pakasta noin 20 minuuttia. Sen jälkeen nosta keltuaiset varovasti lusikalla ja uppopaista ja noin 170 asteisessa öljyssä noin 30-45 sekunnin ajan.