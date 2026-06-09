Kuljettaja ei loukkaantunut.

Lapin pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta ilmaliikenneonnettomuudesta Sodankylässä hieman kello viiden jälkeen tiistaina.

Lapin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Jukka Huttunen kertoo, että pienlentokone oli laskeutumassa Sodankylän Vuotson lentokentälle, kun kone ajautui kentän reunalle olevia puita päin.

Koneessa oli Huttusen mukaan yksi kuljettaja, joka ei kuitenkaan loukkaantunut tilanteessa ja hän pääsi omin avuin koneesta pois.

Sen sijaan pientolentokone vaurioitui tilanteessa.