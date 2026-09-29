Valmentaja on merkittävästi alaikäistä uhriaan vanhempi.
Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee urheiluvalmentajana toiminutta miestä seksuaalirikoksista.
Uhri on miehen valmenettaviin kuulunut alaikäinen nuori. Käräjäoikeuden tietojen mukaan teot ovat tapahtuneet vuoden 2024 ja tämän vuoden välillä.
Miestä epäillään seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Mies on vangittu poliisin esityksestä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.
Poliisin mukaan urheiluseura, jossa mies on toiminut valmentajana, on tietoinen esitutkinnan aloittamisesta.
Jos tiedät tapauksesta enemmän, kerro se meille. Voit olla yhteydessä numeroon 040 578 5504.