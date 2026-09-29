L/over – ikuisesti minun -sarja niittää mainetta maailmalla.

Psykologinen trilleri L/over – ikuisesti minun oli tänä vuonna ehdolla Venice TV Awards -gaalassa TV-sarja-pääkategoriassa kahdeksan sarjan joukossa. Voiton vei Oxygen Masks will Not Drop Down Automatically -sarja.

Viime vuonna samaisessa kategoriassa ehdokkuuden sai Tiina Lymin ohjaama Queen of Fucking Everything. Lymi voitti tuolloin parhaan ohjaajan pystin.

Sekä Krista Kosonen että Jani Volanen ovat saaneet katsojilta ylistystä siitä, miten he hahmojaan tulkitsevat.

L/over – ikuisesti minun on Aleksi Salmenperän ohjaama ja sen pääosissa nähdään Krista Kosonen ja Jani Volanen.

Sarjassa Roosa (Krista Kosonen) tapaa karismaattisen kirjailijan, Juhan (Jani Volanen), ja he rakastuvat päätä pahkaa. Pari vaikuttaa löytäneen toisistaan kaiken kaipaamansa – kunnes eräänä päivänä suhteeseen tulee ensimmäinen särö. Juhalla on salaisuuksia ja Roosalla yltiöpäistä optimistisuutta. Dramaattiset anteeksipyynnöt rauhoittavat aina hetkeksi tilannetta ja kestää kauan, ennen kuin Roosa tajuaa Juhan käytöksen olevan henkistä hyväksikäyttöä.

Jani Volasen roolisuoritusta sarjassa on ylistetty.

L/over – ikuisesti minun on saanut käsikirjoitusinspiraationsa Nina Honkasen romaanista Pohjakosketus.