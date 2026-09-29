Poliisi pyytää kansalaisilta tunnistusapua julkaisemalla kuvan.

Poliisi tutkii Helsingin Tapulikaupungissa sijaitsevalla Ajurinaukiolla tapahtunutta epäiltyä törkeää pahoinpitelyä.

Pahoinpitely on tapahtunut jo elokuun 29. päivä noin kello kahdeksalta illalla.

Poliisi pyytää nyt kansalaisilta tunnistusapua ja havaintoja epäillyistä tekijöistä.

Poliisi on julkaissut kuvan epäillyistä ja heidän tuntomerkkinsä.

Toinen miehistä oli noin 180-185 cm pitkä. Hänellä oli yllään kokomustat vaatteet.

Toisella miehellä oli yllään viininpunainen t-paita ja mustat farkut. Hän on kalju ja hänellä on tatuointi oikeassa kyynärpäässä.