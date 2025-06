Greyn anatomia -tähti Eric Dane saapui punaiselle matolle ensimmäistä kertaa ALS-diagnoosinsa jälkeen: "Voin hyvin"

Countdown-sarjan ensi-iltaan saapunut Eric Dane kertoi, että on sairastumisestaan huolimatta päättänyt jatkaa näyttelemistä vastaisuudessakin.

Greyn anatomia- ja Euphoria-sarjoista tuttu yhdysvaltalaisnäyttelijä Eric Dane, 52, edusti punaisella matolla ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun hän kertoi sairastuneensa ALS-tautiin, eli amyotrofiseen lateraaliskleroosiin.

Näyttelijä saapui tähdittämänsä Countdown-sarjan ensi-iltaan Los Angelesiin viime viikolla 18. kesäkuuta. Hän poseerasi punaisella matolla yhdessä sarjan muiden näyttelijöiden ja tekijöiden kanssa.

Punaisella matolla Danen kanssa nähtiin myös elokuvaohjaaja Janell Shirtcliff, jonka kanssa Danen kerrotaan olevan parisuhteessa.

Dane kertoi voinnistaan ja kuulumisistaan paikalla olleelle Varietylle.

– Voin hyvin. On mukavaa olla täällä kaikkien kanssa ja nähdä tuntikausien työn heräävän eloon valkokankaalla, hän kertoi haastattelussa.

Dane valmistautuu parhaillaan Euphoria-sarjan kolmannen kauden kuvauksiin. Hän kertoi sarjan tuotannon olevan jo käynnissä.

Näyttelijä sanoi, että on sairastumisestaan huolimatta päättänyt jatkaa näyttelemistä vastaisuudessakin.

– Kuvauksissa oleminen tuntuu aina hienolta. On hienoa olla töissä. Rakastan sitä, mitä annan. Aion jatkaa sitä, hän sanoi.

Eric Dane edusti hymyillen Countdown-sarjan ensi-illassa.

Eric Dane saapui tilaisuuteen Janell Shirtcliffin kanssa. Kaksikolla kerrotaan olevan suhde.

Dane puhui terveydentilastaan Good Morning America -ohjelmassa maanantaina 16. kesäkuuta. Hän kertoi ALS-taudin ensimmäisten oireiden ilmestyneen hänelle noin puolitoista vuotta sitten. Diagnoosi löytyi yhdeksän kuukauden ja useiden lääkärikäyntien jälkeen.

Dane kertoi haastattelussa, että hänen oikea kätensä on sittemmin lakannut toimimasta kokonaan. Oireilu on alkanut myös hänen vasemmassa kädessään. Näyttelijä on kuitenkin toiveikas.

– En usko, että tämä on tarinani loppu. Olen aika sitkeä, hän sanoi Good Morning America -ohjelmassa.

Lihastautiliiton mukaan ALS on aikuisten yleisin motoneuronitauti. Se rappeuttaa lihasten toimintaa ohjaavia liikehermosoluja eli motoneuroneja ja etenee kaikkiin tahdonalaisiin lihaksiin sekä hengityslihaksiin. Lihakset menettävät vähitellen hermoyhteytensä ja sen seurauksena heikkenevät, surkastuvat ja lakkaavat toimimasta. ALS:iin ei ole parannuskeinoa.