Burrows tunnetaan Yhdysvalloissa tv-komiikan uranuurtajana.

Yhdysvaltalainen tv-ohjaaja James Burrows on kuollut 85-vuotiaana. Kuolemasta kertovat lukuisat yhdysvaltalaismediat, muun muassa New York Times.

Burrows on muun muassa luonut yhdysvaltalaisen tv-komedian klassikon, Cheers-televisiosarjan. Lisäksi hän on ohjannut useita Suomessakin nähtyjä tv-sarjoja, kuten Frasier ja Frendit.

New York Times nimittää Burrowsia tilannekomiikan Spielbergiksi. Hänen uransa kesti viisi vuosikymmentä, ja hän voitti sinä aikana 11 Emmy-palkintoa ja oli ehdolla 47 kertaa.

Burrowsin agentti Rick Rosen vahvisti kuoleman, mutta ei kertonut kuolinsyytä.

