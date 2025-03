Tapani Kansa muistetaan myös näyttelijäntöistään – tällainen elämä oli 19-vuotiaana suosioon nousseella tähdellä

Iskelmälaulaja Tapani Kansa on kuollut 76-vuotiaana. Hän nousi kansansuosioon vain 19-vuotiaana. Kansalla oli ailahtelevainen mieli, jota hän pystyi kontrolloimaan, kun oli asiasta tietoinen.

Iskelmälegenda Tapani Kansa on kuollut 76-vuotiaana. Hän nousi koko kansan tähdeksi vuonna 1968 hitillään Delilah, joka oli listaykkösenä kuukausia. Laulaja oli tuolloin vain 19-vuotias. Vuonna 1971 hän sai jo Suomen ensimmäisen kultalevyn.

Vuosina 1974–1978 Kansa opiskeli laulua Sibelius-Akatemiassa.

50-vuotiasta taitelijauraansa Kansa juhli konserttikiertueen merkeissä syksyllä 2018. Mittavaan uraan mahtui niin hittejä kuin huumaavaa suosiota.

– Vastaanotto syksyn konserteissa on ollut fantastinen. Eihän niistä halauksista ja selfie-kuvista ole tullut loppua. Erityisesti olen kiinnittänyt huomiota siihen, että miehetkin tulevat halaamaan. Vanhat äijänköriläät isoine kourineen, että "olipa ihana konsertti, älä vaan lopeta", Kansa kertoi tuolloin MTV Uutisille.

Jo 1970-luvun alussa Tapani Kansa alkoi omaksi tuottajakseen.

Syviltä aallonpohjilta taiteilija ei kuitenkaan välttynyt. Kansa puhui julkisuudessa avoimesti kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosistaan. Vuonna 2018 hän kertoi, että sairaus on kontrollissa ja hän on saavutuksiinsa hyvin tyytyväinen.

– En olisi koskaan uskonut, että saavutan näin paljon, varsinkin, kun tielläni on ollut yksi iso vastus: oma ailahtelevainen mieleni. Se on usein syöksynyt sinne sun tänne nopeammin kuin olisi pitänyt, Kansa kertoi tuolloin.

Hänen mukaansa maanis-depressiivisyyttä pystyi kontrolloimaan, kun se oli tiedossa. Diagnoosin Kansa sai vuonna 1998.

– Sitä ennen en aina hallinnut mieltäni ja päästelin suustani mitä sattuu. Kaikki on ratkottavissa. Olen luonteeltani peruspositiivinen ihminen. Ja me suomalaiset olemme onnellisessa asemassa – meillä on yhä hyvä terveydenhuolto, kun vain hakee apua ajoissa ja pitää puolensa, Kansa kertoi.

– Toki on sanottava, että byrokratia voi olla rankkaa, ja siinä ujo ihminen saattaa jäädä rattaisiin ja vaille apua. Minulla kaikki on nyt kontrollissa ja siksi elänkin tänään elämäni onnellisinta aikaa, hän jatkoi vuonna 2018.

Hanttihommista hittinikkariksi

Kansa syntyi 9. maaliskuuta 1949 ja kasvoi Kotkassa, silloisessa Kymissä, vaatimattomassa työläisperheessä. Musiikki alkoi soida hänen päässään samaan aikaan, kun hän oppi puhumaan. Mutta aluksi tie vei muualle kuin musiikin pariin.

– Oppikoulun jälkeen läksin heti erilaisiin hanttihommiin, koska isä oli pienipalkkainen tehdastyöläinen, ja perhe eli niukasti. Musiikkiopiston viulutunneilla kävin, mutta opettaja ehdotti parin vuoden jälkeen, että ”kun pidät soitinta yhä kuin haulikkoa, jospa vaihtaisit pianoon”, Kansa kertoi vuonna 2018.

Eniten Kansa halusi laulaa, koska oli mukana jo tuolloin parissakin tanssibändissä. Toisen bändin isäntä soitti tuottajalegenda Jaakko Salolle Helsinkiin, josko tämä ottaisi nuoren, lahjakkaan solistin koelauluun. Loppu on historiaa.

Hittejä Kansalla on Delilahin lisäksi lukuisia: Käymme yhdessä ain, Kuljen taas kotiinpäin, Päättyneet on päivät, Ei itketä lauantaina, Eloise, Näin syntyy kyyneleet ja Kauempaa ja kauempaa.

Vuoden 1994 Kultaniityt-albumin nimikkokappaleesta tuli niin ikään hitti. Biisi oli käännös Stingin Fields of Goldista.

30-vuotisjuhlakonserttia vietettiin Hartwall-areenalla Helsingissä vuonna 1997. Areena oli täynnä yleisöä. Samaisessa paikassa Kansa juhli 40-vuotista uraansa maaliskuussa 2008.

Vuonna 2002 Kansa musisoi Dannyn ja Markku Aron kanssa Pojat-kokoonpanossa, joka esitti tähtien hittikappaleita 1960-luvulta. Vuonna 2012 starttasi Finnhits-kiertue yhdessä Dannyn, Einin, Frederikin ja Virve Rostin kera.

Tapani Kansa, Danny ja Frederik lavalla vuonna 2016All Over Press

Kansa tunnettiin myös näyttelijänä. Hän tähditti teatterissa Iloinen leski ja Kreivitär Maritza -operetteja ja sai miespääosan vuonna 1975 valmistuneessa näytelmäelokuvassa Anu ja Mikko. Hänet muistetaan myös tv-sarjasta Vihreän Kullan Maa, jossa hän teki yhden päärooleista vuosina 1987–1988.

Yksityiselämä

Tanssiin.fi-sivuston haastattelun mukaan Kansa sai esikoisensa Johanneksen vuonna 1975 näyttelijä Tuulikki Kuorikosken kanssa.

70-luvun loppupuolella hänellä oli kesäromanssi Miss Universumiksikin kruunatun Anne Pohtamon kanssa.

Kansa alkoi seurustella Nina af Enehjelmin kanssa 1980-luvulla. Heille syntyi Edvard vuonna 1988 ja kolme vuotta myöhemmin Madeleine.

Nina af Enehjelm ja Tapani Kansa vuonna 2008

Af Enehjelm oli osa Kansan elämää loppuun saakka. He olivat yhdessä, mutta asuivat erillään: Kansa Kotkassa ja af Enehjelm Espoossa.

Kansa oli tunnettu myös raskaasta kaasujalastaan ja saikin elämänsä aikana useita ylinopeussakkoja. Kortti hänellä oli hyllyllä lukuisia kertoja, mutta ajokiellot loppuivat usein lyhyeen, sillä Kansa tarvitsi autoa työssään.

Elämän tarkoituksesta Kansa ei ollut aivan varma.

– Sellaista ukkoa tai naista ei ole vielä tullutkaan, joka tuohon vastaisi. Bussikuskin tehtävä on ajaa turvallisesti, ja kirjailijan olla sotkeutumatta papereihinsa. Jokaisella on tehtävänsä, minulla laulu soi. Mutta elämän tarkoitus? Ei vastaa Shakespeare eikä paraskaan runoilija. Eletään vaan kunnolla, Kansa tokaisi MTV:lle vuonna 2018.

Hän julkaisi samaisena vuonna levyn nimeltään Sielunlaulu, jonka teemana oli mielenrauha ja kiitollisuus.

– Elämää pitää jo pohtia sillä viisaudella, jonka elämä on antanut. Sellainen on tuo levy. Ei se mikään testamentti ole, mutta kelpaisi kyllä sellaiseksi, jos viimeiseksi jää, Kansa sanoi tuolloin.

Vuonna 2006 Kansa oli ehdolla Iskelmä-Finlandian saajaksi. Hän sai taiteilijaneläkkeen vuonna 2014 ja lopetti julkiset esiintymisensä vuonna 2019.